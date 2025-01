Prefeitura de Magé - Divulgação

Prefeitura de MagéDivulgação

Publicado 23/01/2025 22:33

Magé - Se você ainda não garantiu a vaga do seu filho na rede municipal de ensino para 2025, agora é a hora. A Prefeitura prorrogou o prazo da pré-matrícula até esta sexta-feira (24), às 17h.

Como funciona?

A pré-matrícula é feita on-line, no site (https://prematricula.mage.educacaomais.com.br/). O processo é rápido e fácil: basta preencher os dados do aluno, do responsável e escolher a unidade desejada.

Depois de completar o cadastro, é preciso ficar ligado: a matrícula só será confirmada presencialmente na unidade escolhida! Para isso, o responsável deve levar o protocolo gerado no site e a documentação exigida (informada no site no final da inscrição) em até três dias úteis após o cadastro.

Por que não deixar pra última hora?

Além de garantir a vaga do aluno, a pré-matrícula ajuda a Secretaria de Educação a organizar melhor as turmas, os professores e os materiais escolares.

Última chamada

O prazo termina às 17h de sexta-feira (24), e não vai ter outra prorrogação. Mais informações estão disponíveis no site oficial da Prefeitura de Magé. Aqueles que realizarem a pré-matrícula on-line na sexta, tem até quarta-feira (29) para comparecer na unidade selecionada e confirmar a matrícula.

A documentação necessária para os responsáveis concluírem o processo de matrícula está disposta no artigo 10 da Resolução de Matrícula 2025:

Art. 10 Para efetivação da matrícula, deverão ser observados os procedimentos solicitados pela Unidade Educacional e documentação (original e cópia), conforme as orientações da Secretaria Municipal de Educação, a saber:

I. Certidão de Nascimento ou Casamento do estudante;

II. RG (Identidade) e CPF do estudante, obrigatórios a partir dos 18 (dezoito) anos de idade;

III. RG (Identidade) e CPF do Responsável Legal;

IV. CPF, obrigatório, para todos os alunos matriculados na Educação de Jovens e Adultos – EJA, independentemente da idade;

V. Comprovante de residência ou declaração da associação de moradores ou equivalente, em nome do Responsável Legal;

VI. 02 (duas) fotos 3X4 recentes;

VII. Cartão de vacinação do aluno atualizado;

VIII. Número de telefone ativo do Responsável Legal, dos Pais do aluno e outro para contato ou recado;

IX. Endereço eletrônico (e-mail) do Responsável Legal;

X. Laudo médico do estudante que, no ato da inscrição, foi declarado como pessoa com deficiência;

XI. Histórico Escolar ou Declaração de Transferência atualizada, na qual deverá constar o Ano/Fase de Escolaridade com o resultado do ano anterior (exceto para matrícula na Educação Infantil);

XII. Termo de Guarda, provisório ou definitivo, nos casos de crianças e adolescentes em processo de adoção, ou com medida judicial, ou sob tutela de outro familiar, que não seja um dos Genitores.