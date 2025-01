Magé Futsal: sua chance de jogar com o Rei Falcão - Lars Baron/Getty Images/FIFA/Divulgação

Publicado 13/01/2025 17:55

Magé - A oportunidade de jogar com o rei do futsal, Falcão, chegou. A Prefeitura de Magé, através da Secretaria de Esporte, Lazer e Terceira Idade, realizará o grande jogo de apresentação do Magé Futsal para 2025, na próxima sexta-feira (17) às 19h, no Ginásio Poliesportivo Nelson Ferreira Lima, em Pau Grande.

A troca de alimentos por ingresso para assistir ao jogo teve início no último dia 10 de janeiro, na Secretaria de Esporte, que fica localizada no Poliesportivo Nelson Ferreira Lima na Rua Santana, 1024 – Pau Grande, Magé. O atendimento acontece de segunda a sexta, das 9h às 22h.

Neste grande dia 17, Falcão, o bicampeão mundial com a Seleção, participará do jogo de apresentação, juntamente com o Vander Carioca. E você também pode participar desse jogo.

Confira as regras:

O interessado em jogar no time contra o Falcão deve ter 40 anos ou mais, e pode garantir sua vaga de duas formas: doando alimentos na troca pelo ingresso ou participando do sorteio no Instagram da Prefeitura.

Os sete que mais doarem alimentados na troca de ingressos para a apresentação do elenco 2025 do Magé Futsal garantem sua vaga no time. E, os outros sete jogadores serao selecionados através da publicação do ‘Sorteio’ no instagram oficial da Prefeitura de Magé. Basta seguir a página de prefeitura, ir lá na publicação oficial e curtir e marcar dois amigos nos comentários.