Esporte para todos: Magé oferece aulas para pessoas atípicas - Rômulo Barbosa/Divulgação

Esporte para todos: Magé oferece aulas para pessoas atípicasRômulo Barbosa/Divulgação

Publicado 11/01/2025 12:54

Magé - Visando oferecer um maior contato com o esporte e de forma acessível, a Prefeitura de Magé através da Secretaria de Esporte, Lazer e Terceira Idade disponibiliza aulas gratuitas de modalidades esportivas para crianças e adolescentes atípicos. Dentre as modalidades estão: natação, futebol, karatê, capoeira e vôlei.



As turmas não são exclusivas. São turmas que estão preparadas para receber as condições atípicas.

"Queremos que o esporte seja cada vez mais aberto para que todos tenham lazer e qualidade de vida", explica o secretário de Esporte, Lazer e Terceira Idade, Geilton Camara.



“É importante porque essas aulas proporcionam acompanhamento social e motora. As crianças se desenvolvem grandiosamente, e de fato conquistam grandes avanços”, afirmou o diretor de esporte, Carlos Eduardo de Souza.



As aulas de natação acontecem no Esporte Clube Pau Grande. Já as aulas de karatê são realizadas no Ginásio Poliesportivo Renato Medeiros, em Fragoso. As aulas de futsal, capoeira e vôlei acontecem no Ginásio Poliesportivo Nelson Ferreira Lima em Pau Grande.



Mãe do Bryan, de dez anos, Suellen Oliveira contou sobre a importância das aulas de natação no desenvolvimento do filho.



“O Bryan é autista nível 2 e há um ano participa das aulas de natação. Ele chegou com muito medo e sem saber nadar. Hoje, ele fala, nada e não tem medo. Nós morávamos em um outro município que não tinha nada disso, e o Bryan desenvolveu bastante. Sinto muita gratidão mesmo”, declarou.



Para o Ricardo Soares, pai do Joshua de 11 anos, a natação auxiliou no desenvolvimento motor e social.



“O Joshua é autista nível 1, e hoje, ele consegue interagir mais com as pessoas. A gente fica muito feliz, porque com a natação eu vejo meu filho brincando e se divertindo. Dificilmente, ele faria outro esporte como futebol, então a natação é muito acessível”, disse.