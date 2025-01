Vice-prefeita Jamille Cozzolino conduz reunião com secretários de Magé - Divulgação

Publicado 08/01/2025 18:23

Magé - A vice-prefeita de Magé, Jamille Cozzolino, conduziu nesta terça-feira (7) a primeira reunião geral com o secretariado municipal, marcando o início do novo ciclo administrativo. O encontro, que teve como tema o alinhamento estratégico para 2025, reforçou a missão de elevar a qualidade dos serviços prestados à população mageense e consolidar as bases para um segundo mandato de grandes realizações.

“Estamos aqui para planejar, ajustar e garantir que cada ação seja focada no bem-estar de nossa cidade. O nosso compromisso é trabalhar ainda mais por uma Magé que avança com responsabilidade e inovação”, destacou Jamille.

Durante a reunião, Jamille relembrou as conquistas do primeiro mandato da gestão, como a reestruturação administrativa que colocou em ordem 20 anos de atrasos, a saída do CAUC (o SPC dos municípios), o pagamento de salários e benefícios pendentes aos servidores, além de avanços em saúde, educação e infraestrutura. Ela também destacou a criação de projetos pioneiros como as creches-berçário e a expansão do transporte escolar. Esses resultados foram usados como exemplo de como um planejamento eficiente pode gerar impactos positivos na vida dos mageenses.

A vice-prefeita reforçou que o novo mandato será pautado por metas ousadas, como a ampliação do sistema de transporte público com veículos sustentáveis, a conclusão do Hospital Geral Nossa Senhora da Piedade, a Vila Olímpica e o fortalecimento da Educação em tempo integral.

“Nosso objetivo é superar o que já foi feito e mostrar que podemos ir ainda mais longe. Cada secretário tem um papel fundamental nessa transformação, e juntos vamos continuar escrevendo uma nova história para Magé”, concluiu Jamille.