Publicado 01/01/2025 21:08

Magé - Em uma cerimônia marcada por muita emoção e a presença de centenas de mageenses, Renato Cozzolino e Jamille Cozzolino assumiram seus cargos como prefeito e vice-prefeita de Magé, respectivamente, para o segundo mandato consecutivo. O evento aconteceu na sede Câmara Municipal, simbolizando o compromisso da dupla com a valorização da tradição local e o avanço rumo a um futuro inovador.

Renato Cozzolino foi só emoção. Após se emocionar intensamente, o jovem prefeito que foi reeleito com mais de 125 mil votos — a maior expressão de confiabilidade já registrada na história da cidade e segundo prefeito do país com maior percentual de votos, considerando os municípios com mais de 200 mil eleitores — destacou, em seu discurso, a importância do apoio popular para as conquistas de seu primeiro mandato. Renato Cozzolino foi só emoção. Após se emocionar intensamente, o jovem prefeito que foi reeleito com mais de 125 mil votos — a maior expressão de confiabilidade já registrada na história da cidade e segundo prefeito do país com maior percentual de votos, considerando os municípios com mais de 200 mil eleitores — destacou, em seu discurso, a importância do apoio popular para as conquistas de seu primeiro mandato.

“Esses votos não são apenas números; são a demonstração de que a nossa cidade acredita no trabalho sério e transparente. E após 4 anos, a responsabilidade só cresce! Estamos prontos para honrar cada mageense com um futuro ainda mais promissor”, afirmou o prefeito.



Companheira inseparável e com presença real de destaque na gestão, a vice-prefeita de Magé Jamille Cozzolino, também celebrou a continuidade do trabalho.

“A nossa história é feita de lutas e vitórias, e hoje renovamos nosso compromisso de colocar Magé em um patamar ainda mais alto. Nosso compromisso é consolidar os avanços alcançados e implementar novos projetos que tragam dignidade, igualdade e oportunidades para todos os mageenses. Vamos construir uma Magé que se orgulha do passado, valoriza o presente e esteja pronta para o futuro”, completa.



Primeiro mandato: avanços concretos e reconhecimento



Nos últimos quatro anos, Renato e Jamille implementaram uma gestão voltada para arrumar a casa, com desenvolvimento e modernização dos serviços públicos e a valorização do servidor municipal. Entre as conquistas destacadas, estão a reestruturação da gestão administrativa que com o orçamento do primeiro mandato foram colocados em ordem cerca de 20 anos de atrasos e pagamento de 7 anos de anuênio, salários atrasados; a revitalização de equipamentos essenciais e também das praças e espaços públicos, o fortalecimento do sistema de saúde com novas unidades de atendimento e a criação de políticas públicas com a valorização dos servidores.



Renato reforçou que ao assumir a Prefeitura há quatro anos, seu maior compromisso foi o de trabalhar 100% por Magé para que pudesse continuar frequentando as ruas e comércios da cidade com a cabeça erguida, como destacou que faz.

“Eu nasci em Magé e é onde vivo, jogo bola, vou ao comércio. É gratificante saber que nosso trabalho deu tanto resultado comprovado nas urnas”, reforçou.



A dupla investiu e a rede de ensino cresceu, com as escolas de tempo integral, as inéditas creches-berçário que ampliaram a idade de acolhimento de novos alunos, novas unidades foram inauguradas e outras ganharam novas instalações. Além disso, a Educação de Jovens e Adultos ganhou polo semipresencial na rodoviária em Piabetá. O pré-vestibular municipal Prepara Jovem ampliou 400 vagas e o Passe Livre Universitário saltou de 400 para 700 beneficiários, e o Pré-Militar com 450 vagas em setes unidades de ensino.



“E melhorando a mobilidade para alunos que moram em locais de difícil acesso, adquirimos 12 novos ônibus, que dobraram a capacidade de atendimento da nossa frota do transporte escolar, entre outras tantas realizações que impactaram a cidade em diversas áreas”, analisou o prefeito.

Planos ousados para o futuro



Para o segundo mandato, Renato e Jamille apresentam uma visão ainda mais audaciosa. Entre os projetos anunciados, um destaque será a expansão da malha de transporte público com um sistema mais eficiente com a chegada de 30 ônibus elétricos, a conclusão das obras do Hospital Geral de Traumato-ortopedia Nossa Senhora da Piedade que será referência em alta complexidade, a Vila Olímpica em Raiz da Serra, entre outros grandes projetos.



“Nosso foco estará na inovação e no resgate do orgulho do mageense. Vamos transformar Magé em uma cidade que abraça suas tradições, mas também se posiciona como referência de modernidade”, disse Renato.



Uma liderança jovem com raízes históricas



Com uma gestão que alia modernidade, inclusão e respeito à tradição, Renato e Jamille dão início a mais um capítulo de sua jornada, prometendo avanços que irão impactar positivamente a vida de gerações de mageenses.



“Cada passo que damos rumo ao futuro carrega a força das nossas origens. Magé é berço de histórias importantes para o estado do Rio e para o país, e nossa missão é preservar esse legado enquanto criamos novas histórias de sucesso”, enfatizou Jamille.