Magé - Após 16 anos de dificuldades, Magé encerra 2024 com uma conquista histórica: a regularização completa no Serviço Auxiliar de Informações para Transferências Voluntárias (CAUC). Desde 2008, o município estava negativado, o que impossibilitava a assinatura de convênios com o Governo Federal e, consequentemente, o acesso a importantes recursos para obras e serviços.



O prefeito Renato Cozzolino celebrou a conquista destacando que “o trabalho continua agora para manter o CAUC zerado”. A mensagem de união e determinação também foi reforçada pela equipe que participou do processo. Para a população mageense, o resultado é mais do que uma conquista técnica: é a renovação de esperanças por dias melhores.



Essa vitória foi fruto de um trabalho contínuo iniciado em 2021, sob a liderança do prefeito Renato Cozzolino e da vice-prefeita Jamille Cozzolino. Reuniões quinzenais e o esforço coordenado de secretarias municipais marcaram o processo, que contou com a criação de uma comissão dedicada exclusivamente à regularização do CAUC.

“Desde o primeiro dia deste governo, trabalhamos para colocar ordem na casa. Praticamente todos os itens estavam negativados, incluindo o Regime Próprio de Previdência Social (RPPS), que antes existia apenas no papel”, declarou o secretário de Administração, Jocelino Cabral.



O que significa CAUC Zero



O CAUC Zero significa que o município está adimplente com todas as obrigações fiscais, previdenciárias e de prestação de contas exigidas pelo governo federal. Essa regularização permite que Magé volte a captar recursos federais sem limitações, possibilitando projetos que irão ao encontro das demandas da população mageense. Entre os benefícios, se destaca a possibilidade de receber a compensação previdenciária (COMPREV), com valores já disponíveis para liberação devido ao cumprimento de obrigações relacionadas ao RPPS.



Superação de Desafios



As dívidas junto à União, antes consideradas impagáveis, foram enfrentadas por uma equipe multidisciplinar formada por secretários e técnicos das áreas de administração, planejamento, finanças e educação. O secretário de Governo, Vinícius Bastos, destacou o esforço conjunto. “Essa conquista só foi possível graças à dedicação de toda a equipe. Quero ressaltar o trabalho do então secretário de Governo Vinícius Cozzolino, que iniciou esse processo antes de mim. Foi a pessoa que abraçou a causa desde o primeiro momento e que sua força de realizar contagiou toda a equipe, fazendo essa vitória ser uma conquista de muitos. Cada um, na sua área, contribuiu para tornar o sonho do CAUC Zero uma realidade.”



Futuro



Com o CAUC regularizado, Magé inicia uma nova fase. Convênios com o Governo Federal possibilitarão obras e serviços essenciais para melhorar a qualidade de vida da população. Além disso, a gestão municipal poderá investir em projetos estruturantes, alinhados aos programas federais, com um foco especial no desenvolvimento sustentável e social.



Encerrando o ano com essa vitória, a mensagem de Natal para Magé é de renovação e celebração. Segundo o prefeito, o melhor presente foi dado ao município: a regularidade fiscal. Ele reforçou:

“Hoje podemos festejar e sonhar com dias melhores para o cidadão mageense. Feliz Natal a todos!”.



Com o lema “o trabalho continua”, a gestão municipal reafirma o compromisso de transformar desafios em oportunidades, sempre em prol do desenvolvimento de Magé.