Mageenses brilham em competições nacionais e internacionais - Divulgação

Mageenses brilham em competições nacionais e internacionaisDivulgação

Publicado 17/12/2024 20:29

Magé - O mês de dezembro está sendo marcado por grandes conquistas para os atletas de Magé que integram o Programa Bolsa Atleta, oferecido pela Prefeitura através da Secretaria de Esporte, Lazer e Terceira Idade. Representando a cidade com excelência, os competidores subiram ao pódio em eventos nacionais e internacionais de artes marciais, consolidando seus nomes no cenário esportivo.



Maria Eduarda “Samurai” foi um dos grandes destaques do mês, conquistando o título de campeã do K1 Pro Fight em Abu Dhabi. A atleta de kickboxing celebrou a vitória com muita emoção:

“Desde os feitos nos campeonatos mundiais, eu esperei por essa oportunidade. É mais uma realização de um sonho e só tenho a agradecer a Deus, à Confederação por confiar no meu trabalho, ao meu mestre e a todos que me apoiam, como a Prefeitura através desse programa.”



No jiu-jitsu, a atleta Andressa Simas também fez história ao se consagrar vice-campeã mundial na categoria peso médio/faixa roxa no prestigioso World IBJJF Jiu-Jitsu No-Gi Championship, realizado em Las Vegas.

Mageenses brilham em competições nacionais e internacionais Divulgação



No Rolls Gracie FJJRIO, campeonato estadual de jiu-jitsu, os atletas mageenses garantiram medalhas em diversas categorias. Nicolas Damasceno conquistou o título de campeão na categoria peso pluma/faixa amarela e Marlon Carneiro também subiu ao pódio, conquistando a medalha de bronze na categoria meio-pesado/faixa roxa. Já a atleta Letícia Lamonica brilhou com duas grandes vitórias: campeã na categoria peso meio-pesado/faixa roxa e 3º lugar na categoria absoluto.



“Esse foi um ano de transição para mim, da faixa azul para a faixa roxa. Pela primeira vez fui para outro estado lutar, conquistei medalhas e evoluí bastante como atleta. Para muitos, essas pequenas conquistas podem parecer besteiras, mas para a Letícia faixa branca do passado, é um orgulho. Gratidão a todos os profissionais que estiveram ao meu lado e à Prefeitura de Magé através do Bolsa Atleta. Espero evoluir e conquistar mais no próximo ano”, disse Letícia.



Também no jiu-jitsu, a atleta Andressa Simas também fez história ao se consagrar vice-campeã mundial na categoria peso médio/faixa roxa no prestigioso World IBJJF Jiu-Jitsu No-Gi Championship, realizado em Las Vegas. No Rolls Gracie FJJRIO, campeonato estadual de jiu-jitsu, os atletas mageenses garantiram medalhas em diversas categorias. Nicolas Damasceno conquistou o título de campeão na categoria peso pluma/faixa amarela e Marlon Carneiro também subiu ao pódio, conquistando a medalha de bronze na categoria meio-pesado/faixa roxa. Já a atleta Letícia Lamonica brilhou com duas grandes vitórias: campeã na categoria peso meio-pesado/faixa roxa e 3º lugar na categoria absoluto.“Esse foi um ano de transição para mim, da faixa azul para a faixa roxa. Pela primeira vez fui para outro estado lutar, conquistei medalhas e evoluí bastante como atleta. Para muitos, essas pequenas conquistas podem parecer besteiras, mas para a Letícia faixa branca do passado, é um orgulho. Gratidão a todos os profissionais que estiveram ao meu lado e àatravés do Bolsa Atleta. Espero evoluir e conquistar mais no próximo ano”, disse Letícia.Também no jiu-jitsu, a atleta Andressa Simas também fez história ao se consagrar vice-campeã mundial na categoria peso médio/faixa roxa no prestigioso World IBJJF Jiu-Jitsu No-Gi Championship, realizado em Las Vegas.

Mageenses brilham em competições nacionais e internacionais Divulgação



“Essas conquistas refletem o compromisso dos atletas e a importância do Programa Bolsa Atleta, que apoia e incentiva os talentos locais a alcançar voos cada vez mais altos. Estamos orgulhosos desses atletas que representaram e levaram o nome de Magé ao topo, inspirando jovens e fortalecendo o esporte na cidade”, comemorou o prefeito Renato Cozzolino. “Essas conquistas refletem o compromisso dos atletas e a importância do Programa Bolsa Atleta, que apoia e incentiva os talentos locais a alcançar voos cada vez mais altos. Estamos orgulhosos desses atletas que representaram e levaram o nome de Magé ao topo, inspirando jovens e fortalecendo o esporte na cidade”, comemorou o