Magé Luz 2024: Cidade inaugura vila natalina com espetáculo de luzes

Publicado 12/12/2024 16:56

Duque de Caxias - Já se tornou tradição na cidade e região a inauguração do Magé Luz. Nesta quinta-feira (12), o público verá a transformação do trecho, entre a Igreja de Sant’Anna até a Praça Montese, situada no coração do bairro Pau Grande, em um cenário deslumbrante de cores, luzes e emoção, atraindo moradores e visitantes para celebrar a temporada de Natal.

A grande estrela da noite é a árvore de Natal, com efeitos visuais que chamam a atenção logo de cara. Além disso, a Casa de Papai Noel vai proporcionar uma atmosfera mágica e imersiva. O público que quiser curtir o acendimento pode chegar a partir das 18h e ainda vai curtir a chegada do Papai Noel junto ao desfile de personagens natalinos com a Banda da Folia e show com Marques Freitas.



Atrações musicais para todos os gostos vão animar ainda mais o Magé Luz



A programação musical é um dos componentes do Magé Luz e que conta com apresentações musicais de sexta a domingo, e também no dia de Natal (25). Os shows são sempre com artistas locais que trazem seu talento e entregam tudo para o público que vai curtir todos os ritmos. Confira quem são as vozes dessa temporada:



12/Dez Desfile com Personagens Natalinos / Banda da Folia / Marques Freitas

13/Dez Lipe

14/Dez Lulu Cardoso 15/Dez Semente do Samba 20/Dez Astral 21/Dez Cassiano Cardoso 22/Dez Davi Araujo 25/Dez Aime Braz 27/Dez Coral da Fundação 28/Dez Michel Oliveira



29/Dez Trio Em Fá



03/Jan Romulo Loves



04/Jan Serginho Oliva



05/Jan Stefany Moreira



10/Jan Beth Favaro



11/Jan Coletivo Cultural Baixa Crew



