Alerj aprova lei de doação de materiais de construção para vítimas de desastresDivulgação

Publicado 05/12/2024 18:56

Magé - A Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro (Alerj) aprovou nesta quinta-feira (5), em primeira discussão, o Projeto de Lei 2868/2024, de autoria do deputado Vinicius Cozzolino. A proposta cria o Programa de Doação de Materiais de Construção para Vítimas de Desastres Naturais, destinado a oferecer suporte às pessoas que tiveram suas moradias danificadas por enchentes, deslizamentos de terra, incêndios e outros eventos naturais adversos.

O projeto ainda precisa passar por uma segunda votação no plenário. Caso seja aprovado, o programa atenderá cidadãos cadastrados no Cadastro Único para Programas Sociais (CadÚnico) e também aqueles que comprovem a situação de vulnerabilidade por meio de órgãos competentes. A medida também autoriza o governo estadual a implementar linhas de financiamento com condições facilitadas para ampliar o alcance da assistência.

“O Rio de Janeiro, por sua geografia, é frequentemente atingido por desastres naturais que afetam milhares de famílias. Este projeto representa uma resposta concreta para ajudar na reconstrução das vidas dessas pessoas, garantindo dignidade e segurança,” afirmou o deputado Vinicius Cozzolino.

O parlamentar destacou a necessidade de uma ação integrada entre o governo estadual, a sociedade civil e a iniciativa privada para viabilizar o programa.

“Estamos promovendo não apenas assistência imediata, mas também fortalecendo a resiliência das comunidades afetadas. A reconstrução eficiente não só reduz os danos materiais, mas também previne o agravamento de problemas sociais como a pobreza, a evasão escolar e a insegurança alimentar,” completou Cozzolino.