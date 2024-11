Fernandinho será a grande atração do Festival Magé Gospel 2024 - Divulgação

Fernandinho será a grande atração do Festival Magé Gospel 2024Divulgação

Publicado 29/11/2024 18:17

Magé - Dia 13 de dezembro a Arena Magé será o ponto de encontro de toda a comunidade cristã mageense e de toda a região. Parte do calendário oficial de eventos da cidade (Lei 2743/23), o festival Magé Gospel terá Fernandinho no show principal e reunirá nomes que são destaques da música gospel nacional local, além de cantores da região. A abertura dos portões será às 17h.

A headline da noite será com o compositor, produtor, pastor e escritor, Fernandinho, que leva seu Ministério Faz Chover - título do seu primeiro grande sucesso - pelo Brasil e o mundo com louvores que impactam toda uma geração. Sua discografia é uma das mais importantes na música cristã, em que todos os seus discos atingiram vendagens premiadas com disco de Ouro, Platina e Platina Duplo. Na era da música digital, Fernandinho continua sendo uma referência na música cristã brasileira, ocupando o posto de mais ouvido nas plataformas Spotify e Deezer nos últimos 5 anos.

“O primeiro ano foi um sucesso e este evento está estabelecido em nosso calendário oficial da cidade.É com imensa alegria que anunciamos a segunda edição do Magé Gospel, um evento que celebra a fé, a música e a união da nossa comunidade. Este festival é uma oportunidade única para nos reunirmos, compartilharmos momentos de louvor e adoração, e fortalecermos os laços que nos unem. Convidamos todos a participarem e vivenciarem essa experiência transformadora, que promete tocar os corações e inspirar a todos. Vamos juntos fazer desta edição um marco em Magé", convida o secretário de Cultura, Turismo e Eventos, Bruno Lourenço.

O secretário também anunciou na programação do festival a vencedora do Canta Magé Gospel, Valéria Marques; Vitória Alves, que esteve na primeira edição do Canta Magé, e a jovem cantora Leticia Vitória completarão a programação do festival.

SERVIÇO

Magé Gospel 2024

13 de dezembro

Arena Magé - Rua Baronesa de Mauá, 543 - Bongaba

Abertura dos portões às 17h