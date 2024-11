Defesa Civil de Magé realiza simulado de emergência nesta sexta - Divulgação

Publicado 27/11/2024 22:45

Magé - Magé terá uma simulação de evacuação na barragem de Santo Aleixo, no segundo distrito, para marcar o Dia Estadual de Redução de Risco de Desastres nesta sexta, 29 de novembro. A iniciativa encerra a semana de atividades de mobilização e simulações em áreas de risco na cidade, que começou na última sexta (22).

A primeira ação foi com os exercícios de evacuação com alunos das Escolas Municipais Ruth Taldo e Evanir da Silva Gago. Eles simularam como agir em situações de emergência para garantir sua segurança e dos colegas, aprenderam como funcionam os alertas da Defesa Civil e os alertas de sirenes. Já na última terça (26), as comunidades de Vila Carvalho e do Buraco da Onça, como é mais conhecido o bairro Jardim São Paulo, tiveram os Simulados de Evacuação com testes de sirenes. As mensagens orientaram os moradores da região, considerada área de risco, e foram encaminhadas ao ponto de apoio no Campão do Piabetá.



“Nossa Defesa Civil tem atuado com muita responsabilidade e ativado todos os recursos de prevenção para proteger os mageenses. É importante que todos acompanhem as informações no site oficial e nas redes sociais da Prefeitura, salvem os contatos da Defesa Civil e dos Bombeiros. Quem mora em área de risco, deve estar atento ao clima e saber o ponto de apoio mais próximo para se encaminhar numa situação de emergência”, destaca o prefeito Renato Cozzolino.



“Complementando o que o nosso prefeito Renato disse, todas as pessoas, independente de ser morador de área de risco ou não, devem cadastrar seu celular. Basta enviar uma mensagem via SMS para 40199, com o número do seu CEP. Além dessa ferramenta, enviamos alertas através das sirenes e nas redes sociais da Prefeitura”, completa Amaral.

Na próxima sexta, às 10h, a equipe da Secretaria Municipal de Proteção e Defesa Civil realiza o simulado de evacuação na barragem da Fábrica Unidas em Santo Aleixo, na área da Zona de Auto Salvamento dentro do Plano de Ação Emergencial, que compete aos bairros Andorinhas, Pau a Pique, Cavado e Batatal, que abrigam mais de 7 mil moradores. Recentemente a comunidade local participou da apresentação do Plano de contingência voltado para a mobilização em caso de rompimento da barragem, uma iniciativa obrigatória do local que reúne empresas no distrito e segue as diretrizes com acompanhamento da Defesa Civil municipal e do INEA.