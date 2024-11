CRAS em Magé possui várias atividades gratuitas - Phelipe Santos/Divulgação

Publicado 26/11/2024 22:12

Magé - O Centro de Referência de Assistência Social (CRAS) de Magé oferta vários serviços aos mageenses além dos atendimentos socioassistenciais como o CadÚnico com seus programas e orientações, isso inclui oficinas e atividades do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos. O objetivo da iniciativa é fortalecer a rede de assistência social e proporcionar acesso à cultura, lazer, esporte e entretenimento, proporcionando melhor qualidade de vida.

“Nossos CRAS são a porta de entrada da Assistência Social. Temos nove na nossa cidade que oferecem diversos serviços, com o objetivo de fortalecer a convivência com a família e com a comunidade. Juntos atendem mais de 100.000 mil famílias mageenses. No CRAS o cidadão encontra o Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família (Paif) e o Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV) e todos são orientados sobre os benefícios assistenciais e podem ser inscritos no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal”, resumiu a secretária municipal de Assistência Social de Direitos Humanos, Flávia Gomes.



O CRAS oferece uma série de atividades voltadas a diferentes faixas etárias e necessidades, como grupos de convivência, orientação sobre direitos sociais e atividades recreativas. Os principais serviços são:



• atendimento às pessoas que necessitam de apoio e orientação, prevenindo situações de vulnerabilidade e risco social;



• as Oficinas de Inclusão Produtiva com o objetivo de promover a autonomia e ampliar as possibilidades de inserção no mundo do trabalho;



• as atividades socioeducativas e de convivência, grupos de interação e lazer para idosos, adultos, adolescentes e crianças, que promovem a socialização e o fortalecimento de vínculos familiares e comunitários.



No CRAS Suruí, o Serviço de Convivência conta atualmente com cerca de 180 participantes entre crianças, adolescentes, adultos e idosos, como a Dona Tereza Gomes Gonçalves, 68 anos, moradora do bairro e frequentadora do CRAS. Ela destaca a importância do Serviço de Convivência em sua vida.

“Aqui, sinto que faço parte de uma comunidade. Participo do grupo de dança, de ginástica, onde aprendo muita coisa nova. Esse espaço nos dá oportunidades e nos ajuda a enfrentar os desafios do dia a dia com mais leveza,” comentou.



Raimundo Rodrigues de Souza, 72 anos, participa das aulas de dança. O Serviço de Convivência representa uma oportunidade para sair do sedentarismo.

“Participo há três anos e não deixo de vir toda semana. Faz muito bem para nossa saúde, para nossa vida. E sozinho não podemos fazer, tem que ter um acompanhamento. O CRAS está me dando um apoio que faz diferença”, contou.

Para todas as idades



Todos os CRAS têm atividades. A comunidade deve buscar o horário e atividade que tem mais a ver com o seu estilo. Algumas unidades oferecem música e artes marciais, enquanto outras aproximam diversas faixas etárias com aula de ritmos e ginástica.



Nos CRAS crianças e adolescentes também frequentam o espaço. Brendo, de 12 anos, é uma delas.

"Aqui, a gente se sente mais seguro e é como se fôssemos uma grande família. Antes de vir para o CRAS, eu ficava mais em casa, sem ter muito com quem conversar. Com as atividades, fiz amigos e aprendi coisas novas que quero usar no futuro", conta Brendo.



"As atividades são ótimas e também fiz muitas amizades. Tudo aqui abre a mente sobre várias coisas. Me sinto muito acolhido aqui”, disse Yago Magalhães Vitorino, que frequenta o Serviço de Convivência há dois anos.



A coordenadora do CRAS Suruí I Débora Martins, destacou que o Serviço de Convivência visa fortalecer os vínculos familiares e comunitários, promover a integração e troca de experiências entre os participantes, desenvolver o sentimento de pertença, estimular as potencialidades e a construção/reconstrução de novas histórias de vida, onde o usuário se veja como protagonista de sua própria história.



Os interessados em participar dos serviços devem se dirigir ao CRAS mais próximo de sua residência, com documentos pessoais e comprovante de residência, de segunda a sexta das 9h às 17h. As atividades são abertas a toda a população, e o atendimento é gratuito.



O Serviço de Convivência do CRAS segue como exemplo de inclusão social e fortalecimento de vínculos comunitários, oferecendo mais oportunidades para que cada cidadão se sinta apoiado e capaz de superar desafios.

Confira onde estão os CRAS em nossa cidade e as atividades ofertadas:



CRAS Magé I - Rua Sebastião Reis, 41 – Flexeiras



Área de abrangência - Vila Nova, Barreiro, Centro, Comendador Reis, Jardim Bela Floresta, Mundo Novo, Vila Maia, Nova Marília, Parque Imperador, Ponte Seca, Saco, Citrolândia (metade de Guapimirim), Sertão, Figueira, Caixa D’Água, Maringá, Jororó, Lagoa, Taquaral, Tiririca, Flexeiras, Tênis Clube.





Serviço de convivência



CRIANÇAS

Oficina de Artesanato - segunda às 14h e quarta às 09:30h



Oficina de Música - terça às 09:30h e quinta às 14h





ADOLESCENTES

Oficina de Música - terça às 09:30h, quinta às 09:30h e 14h



Oficina de Ginástica - quinta às 14h





ADULTOS E IDOSOS

Oficina de Artesanato - segunda às 09:30h



Oficina de Música - terça e quinta às 11h



Oficina de Ginástica - terça e quinta às 09:30h





FLORESCER: Oficina Integrativa (quinzenal) - terça e quarta às 15h



CRAS Magé II - Av. Sebastião R. de Souza, 144 – Barbuda





Área de abrangência - Barbuda, Vila Esperança, Canal, Vila Liberdade, BNH (Conjunto Habitacional Padre Anchieta), Piedade, Feital, Parque Santa Rita, Parque Azul, Roncador, Beira Rio, Parque Cruzeiro, Parque Iriri, Iriri, Parque Boneville, Vila Inca, Magemirim, Maria Conga.





Serviço de convivência





CRIANÇAS/ADOLESCENTES

Oficina de Violão - segunda das 10:30h às 11:30h / 14h às 15h



Oficina de Artesanato - terça das 15h às 16h

Ginástica + Violão - quarta das 14h às 15h (violão) / 15h às 16h (ginástica)





ADULTOS E IDOSOS

Oficina de Violão - segunda das 9:30h às 10:30h

Oficina de Artesanato - terça das 9:30h às 10:30h



Aula de Ginástica + Violão - quarta das 9:30h às 10:30h (ginástica) / 15h às 16h (violão)



Aula de Ginástica - sexta das 9:30h às 10:30h







CRAS Santo Aleixo I - Av. Othon Linch Bezerra de Melo, s/nº – Santo Aleixo





Área de abrangência - Andorinhas, Batatal, BNH, Britador, Capela, Estrada Municipal, Cascata, Gandé, Guarani – DPO, Jardim Esmeralda, Jardim Santo Antônio, Taquaral, Morro da Caixa D’água, Morro da Escola, Morro das Cabritas, Morro do Britador, Morro do Cavado, Morro do Céu, Morro do Chalé, Morro do Saco, Morro do Sertão, Morro Magalhães, Pau-a-Pique, Parque São Miguel, Poço Escuro, Pico, Santanna, Santo Aleixo, Saquarema, Tuíta, Vila Operária, Vilar Santo Aleixo, Reta, Sant’Anna, Vala Preta.





Serviço de convivência





CRIANÇAS/ADOLESCENTE



Aulas de Ginástica - terça das 10h às 11h / 14h às 15h





ADULTOS/IDOSOS



Aulas de Ginástica - terças e quintas das 8h às 9h







CRAS Rio do Ouro I - Estrada da Conceição, 7593 - Rio do Ouro





Área de abrangência - Rio do Ouro, Cachoeirinha, Cachoeira Grande, Rio dos Cavaleiros, Conceição





Serviço de convivência





CRIANÇAS/ADOLESCENTES



Recreadora - segunda e quarta das 9h às 10h



Aula de Karatê - quinta das 9h às 10h





ADULTOS/IDOSOS

Aula de Ginástica - segundas e quartas das 8h às 9h





CRAS Suruí I - Rua Capitão José de Paula, 263 – Suruí





Área de abrangência - Barão de Iriri, Barro Vermelho, Beco do Paiva, Caju, Campinho, Covanca, Itinga, Ferro Velho, Matinha, Parque das Flores, Parque Itinga, Partido, Prainha, Santa Dalila, Suruí, Conceição, Vila Real, Jacaré, Sem-Terra





Serviço de convivência





CRIANÇAS/ADOLESCENTES



Oficina de Artesanato - terças e quartas das 10h às 11h / 14h às 15h



Atividades Recreativas - terças e quartas das 10h às 11h / 14h às 15h



Atividades Socioeducativas - quinta às 10h às 11h / 14h às 15h





ADULTOS/IDOSOS



Aula de Ginástica - terça e quinta 9:30h às 10:30h / 10:30h às 11:30h



Aula de Ritmos - quarta às 09:30h às 10:30h



Oficina de Artesanato - quinta das 14h às 15h30







CRAS Guia de Pacobaíba I - Estrada Real de Mauá, 44 – Figueira





Área de abrangência - Baia Branca, Canela Preta, Cantinho da Vovó, Cidade Cinema, Cidade Naval, Covanca, Figueira, Goiá, Guia de Pacobaíba, Imperador, Itinga, Jardim Riviera, Jardim Vila da Prata, Parque Gilmar, Parque Recreio Dom Pedro II, Parque Vitória, Jardim da Paz, Jóquei Clube, Leque Azul, Olaria, Praia



da Coroa, Praia da Esperança, Praia de Olaria, Praia do Anil, Praia do Imperador, Praia do Limão, Recanto Boa Vista, São Francisco, São Lourenço, São Lucas e Ypiranga





Serviço de convivência





CRIANÇAS

Oficina de Música - quarta e sexta das 14h às 15:30h / 15h às 16:30h





CRIANÇAS/ADOLESCENTES



Recreação - quinta das 9h às 10:30h





ADOLESCENTES



Oficina de Música - terça das 15h às 16:30h





ADULTOS



Oficina de Música - terça das 14h às 15h





ADULTOS/IDOSOS



Aula de Ginástica - terça das 8h às 9h

Oficina de Música - quinta das 14h às 15:30h / 15h às 16h30









CRAS Vila Inhomirim I - Av. Caioaba, s/nº – Piabetá





Área de abrangência - Beco do Saci, Fazenda Sobradinho, Horácio, Horto, Inhomirim, Japonês, Maurimárcia, Meia Noite, Parque Felícia, Parque Santana, Parque Santo Antônio, Parque Veneza, Piabetá, Vila Formosa, Vila Inhomirim, Vila Jaguaribe, Vila Piabetá, Aldeia, Vila Raquel, Vila Roberta, Bongaba, Parque dos Artistas, Guarani, Corocoxó





Serviço de convivência





CRIANÇAS/ADOLESCENTES

Aula de Ritmos - segunda às 10h



Oficina de Música - quarta às 10h / 14h





ADULTOS



Aula de Ritmos - segunda às 9h



Atividades Físicas - terça às 8h





ADULTOS/IDOSOS



Oficina de Música - quarta às 9h





COLETIVO



Aula de Karatê - terça às 9h / 14:30h



Atividade Física - quinta às 9h





CRAS Vila Inhomirim II - Rua 1, Lotes 05 e 06, Quadra 06 – Parque Sayonara / Fragoso





Área de abrangência - Ilha, Fazenda, Fragoso, Sayonara, Meio da Serra, Pau Grande, Raiz da Serra, Vila Serrana, Limeira





Serviço de convivência





CRIANÇAS/ADOLESCENTES



Aula de Ginástica - terça e quinta das 14h às 15h



Oficinas de Música - terça das 9h às 10h / 13h às 14h





ADULTOS/IDOSOS



Aula de Ginástica - terça e quinta das 9h às 10h

Oficina de Música - terça das 10h às 11h / 15h às 16h

Aula de Karatê - quarta das 9:30h às 10:30h / 14h às 15h





COLETIVO



Oficina de Artesanato - segunda das 9:30h às 10:30h / 14h às 15h



Atividade com Orientadora Social - sexta







CRAS Vila Inhomirim III - Rua Florianinho, 497 – Parque Caçula





Área de abrangência - Chatuba, Jardim Nazareno, Jardim São Paulo (Buraco da Onça), Parque Caçula, Sampaio, Parque Humaitá, Parque Maitá, Granja Santa Teresa (Portelinha), Jardim Novo Horizonte, Parque Paranhos, Ponte Preta, Vila Carvalho, Vila Recreio, Parque Estrela I, Parque Estrela II







Serviço de convivência





CRIANÇAS

Oficina de Música - quinta das 9h às 10h / 10h às 11h / 13h às 14h / 14h às 15h





ADOLESCENTES



Oficina de Música - quinta das 11h às 12h / 15h às 16h





ADULTOS/IDOSOS



Oficina de Música - 16h às 17h





COLETIVO



Atividade Socioeducativa - quarta das 9h às 10h / 14h às 15h



