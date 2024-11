Mais de R$ 18 mi na economia de Magé com abono do Pasep - Rômulo Barbosa/Divulgação

Publicado 26/11/2024 21:52

Magé - Em quatro anos a atual gestão da Prefeitura de Magé colocou em dia cerca de 20 anos de atrasos administrativos. E mais um resultado dessas iniciativas está impactando o bolso do servidor e também a circulação econômica no comércio da cidade: o abono do Pasep, que injetou através do pagamento do benefício aos servidores da Prefeitura, o montante de R$18.137.580 neste ano de 2024.



“Tudo isso foi possível porque criamos equipes com funcionários da Secretaria de Administração para atuar diretamente nessas questões e colocar em dia os dados do nosso funcionalismo para fazer, anualmente, a declaração RAIS ao Ministério do Trabalho. E desde 2021 estamos informando como tem que ser feito. O reflexo é o servidor recebendo o benefício que é seu por direito e com isso movimentando a economia da cidade. O dinheiro do PASEP gera receita para o município, através do consumo das famílias”, esclarece o secretário de Administração, Jocelino Cabral.



Todo ano, o governo federal libera o calendário de pagamentos do abono salarial para os trabalhadores que recebem em média até dois salários-mínimos mensais de empregadores contribuintes do PIS ou do PASEP, que tenham exercido atividade remunerada pelo menos durante 30 dias no ano-base e estejam cadastrados há pelo menos 5 anos no Fundo de Participação PIS-Pasep ou no Cadastro Nacional de Informações Sociais (CNIS). E agora os servidores de Magé também conseguem sacar seu abono.



Desde 2021 com a RAIS declarada pela Prefeitura, funcionários que já se aposentaram estão recebendo o Pasep dos últimos anos. Ricardo Carvalho, diretor de Recursos Humanos, que faz parte da equipe da Administração, conta que foi um trabalho minucioso.



"Ao revisar os extratos da declaração da RAIS, identificamos que em 2005 foram declarados 2582 e em 2013, os registros informaram 7967 funcionários, em declarações parceladas. Trabalhamos dias e dias para ajustar essa e outras questões. Hoje não temos mais nada atrasado na declaração. A sensação boa de dever cumprido vem em forma de notícia que de frequentemente chegam através das informações de funcionários que receberam o Pasep acumulado de dois, três…cinco anos, muitos que não acreditavam nessa possibilidade de receber o abono, foram surpreendidos com o recebimento", afirmou o diretor.



Equipes da Secretaria de Administração organizam pendências de pessoal da Prefeitura



As equipes, também, têm atuado na individualização do FGTS dos funcionários antigos do regime CLT que durou até 1992. Beneficiando servidores ativos e muitos aposentados que ficaram impedidos de sacar seu FGTS por falta de individualização, traduzindo: o FGTS não era passado o valor individual do servidor, somava-se tudo e era só um monte de FGTS do município de Magé. “Ressaltamos o grande mérito da equipe da administração, parceria e apoio da Caixa Econômica Federal (CEF) que, através da agência de Magé e da Superintendência de Governo, nos auxiliou nessa tarefa dificílima, considerando que envolve várias mudanças de moeda, desde 1967. A partir de abril de 2023 muitos servidores já sacaram seu FGTS à medida que a individualização foi realizada e ainda está sendo processada pela CEF”, comemora Jocelino.



"Quero compartilhar e mostrar à população de Magé a importância dessa reportagem para informar todas essas medidas que realizamos nesses quatro anos de gestão, regularizando situações e direitos que deveriam ser rotina, além da responsabilidade com o dinheiro público. Ajustamos contas e dívidas que outros governos que tiveram orçamento específico para fazer e não fizeram. Estou colocando em dia, com o orçamento de um mandato, atrasos que somam iniciativas negligenciadas por 20 anos”, enfatiza o prefeito Renato Cozzolino que convoca o povo para a reflexão: “E mesmo ajustando as contas públicas, não deixamos de realizar coisas novas em outros setores. Agora o nome de Magé está ficando limpo no CAUC - que numa explicação informal seria o SPC dos municípios - o que vai melhorar ainda mais, abrindo as portas para investimentos, oportunidades de projetos que antes sequer poderíamos pleitear, porque a cidade estava negativada”, conclui o prefeito.