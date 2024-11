Feira do Quilombo de Bongaba atrai turistas e mageenses - Divulgação

Publicado 18/11/2024 17:20

Magé - A VI Edição da Feira do Quilombo de Bongaba, que entrou para o Calendário Oficial do Município de Magé, foi um sucesso. A edição recebeu pessoas ilustres como a do Secretário municipal de Turismo, Cultura e Eventos, Bruno Lourenço; a professora Emérita Carmem Tindó, da Univercidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ); professora Edna da Univercidade Estadual do Rio de Janeiro (UERJ); professor Alessandro Rosas representando a Secretaria de Educação do Município de Magé; entre outros.

"Foi um dia iluminado e farto de cultura, gastronomia, moda, artesanato, música e dança. Fomos animados pelo Jongo é Samba Ancestral", contou Pai Paulo de Ogum, presidente de honra do Quilombo. "Mais um Ano de Cultura Ancestral, resgatando os valores civilizatórios".

Marcaram presença também: presidenta da Acquilerj (Associacao dos Quilombos do Estado do Rio de Janeiro), Bia Nunes; o diretor de Eventos Amauri Nascimento, o Elemoso do Ase Alakoro; Clenivaldo Velozo e Micheli do Museu Nacional.

