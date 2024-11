Magé realiza VI Conferência Municipal de Meio Ambiente - Divulgação

Magé realiza VI Conferência Municipal de Meio AmbienteDivulgação

Publicado 12/11/2024 17:30

Magé - Com o tema "Emergência climática: o desafio da transformação ecológica", a Prefeitura de Magé, por meio da Secretaria de Meio Ambiente, realizou a VI Conferência Municipal de Meio Ambiente. O evento, essencial para a formulação de políticas ambientais locais e para o fortalecimento do diálogo entre diferentes setores da sociedade, aconteceu no Magé Tênis Clube e contou com a participação de cerca de 150 pessoas, incluindo representantes da sociedade civil e do poder público.

Magé realiza VI Conferência Municipal de Meio Ambiente Divulgação



A conferência reuniu autoridades, especialistas, estudantes e membros da comunidade com o objetivo de discutir os principais desafios ambientais da região e propor ações concretas para o município. O evento também se destacou pela forte presença de jovens, principalmente na faixa etária de 16 a 30 anos, o que é um marco importante, revelando uma renovação no pensamento e nas ações ambientais. Os alunos do Colégio Estadual Agrícola de Magé - Centro Integrado Agroecológico Barão de Langsdoff, participaram ativamente dos grupos de discussão. A conferência reuniu autoridades, especialistas, estudantes e membros da comunidade com o objetivo de discutir os principais desafios ambientais da região e propor ações concretas para o município. O evento também se destacou pela forte presença de jovens, principalmente na faixa etária de 16 a 30 anos, o que é um marco importante, revelando uma renovação no pensamento e nas ações ambientais. Os alunos do- Centro Integrado Agroecológico Barão de Langsdoff, participaram ativamente dos grupos de discussão.

"É muito importante que a juventude esteja engajada nessas discussões, pois o futuro do nosso planeta depende das nossas atitudes de hoje", declarou um dos estudantes em participação voluntária no plenário.



As discussões foram organizadas por meio de painéis temáticos e mesas-redondas, onde os participantes puderam apresentar ideias e compartilhar experiências. Além disso, grupos de trabalho focaram em cinco eixos principais, elaborando propostas para combater a crise climática. Ao todo, cerca de 30 propostas foram discutidas, das quais 10 foram escolhidas pelo público presente e serão encaminhadas para a Conferência Estadual, apresentadas pela delegação mageense.



As propostas abordam temas como Justiça Ambiental, Ações de Educação Ambiental, entre outras. A Secretaria Municipal do Meio Ambiente de Magé se comprometeu a estudar todas as propostas, garantindo que nenhuma será descartada.



Durante o evento, foram eleitos quatro representantes para a Delegação de Magé que vai a Conferência Estadual: Ana Paula Barbosa Martins (representante da UNEGRO e MOM), a jovem Emilly Loureiro (sociedade civil), Thiago Gulão (OAB Magé) e Leonardo Aarão (Guarda Ambiental de Magé).



O secretário de Meio Ambiente, Carlos Henrique Lemos, destacou a responsabilidade de cada cidadão e de gestores públicos para mitigar os efeitos das mudanças climáticas.

Magé realiza VI Conferência Municipal de Meio Ambiente Divulgação

“A crise climática é uma realidade que não podemos ignorar. Devemos unir esforços para garantir um futuro mais sustentável para nossa cidade e para o nosso planeta”, afirmou Lemos.



A vice-prefeita de Magé, Jamille Cozzolino, ressaltou a importância do evento para o município, colocando Magé no centro das discussões ambientais.

“Esta conferência é um espaço para que todos possam contribuir e participar ativamente das decisões ambientais que impactam nossa cidade. Precisamos da colaboração de toda a comunidade para proteger nossos recursos naturais e promover o bem-estar de todos", afirmou Jamille, que também destacou a relevância de Magé nas discussões sobre a crise climática e as ações preventivas necessárias para evitar que eventos, como o recente ocorrido no Rio Grande do Sul, não se repitam.



A VI Conferência Municipal de Meio Ambiente reforçou o compromisso do município de Magé com a proteção do meio ambiente. As propostas e diretrizes resultantes do evento serão encaminhadas para análise e implementação pelas autoridades locais, com o objetivo de transformar as ideias discutidas em ações concretas e benéficas para toda a população mageense. Com iniciativas como essa, Magé segue no caminho para se tornar um exemplo de gestão ambiental na região.