Mais de 600 embalagens de agrotóxicos foram recolhidas em Magé

Publicado 12/11/2024 16:40

Magé - A Secretaria de Agricultura Sustentável e Defesa dos Animais de Magé concluiu a Campanha Anual de Recolhimento de Embalagens de Agrotóxicos no distrito agrícola da cidade. Realizada em conjunto com o escritório local da Emater e a Arasef - Associação dos Revendedores de Agrotóxicos da Região Serrana Fluminense, a campanha aconteceu nos meses de setembro e outubro, recebendo as embalagens vazias dos agrotóxicos que são recolhidas para ter um destino adequado para não agredir o ambiente.

“Finalizamos com 669 unidades retiradas aqui no distrito agrícola. São embalagens de todos os tipos: metálicas, sacos e bombonas plásticas, baldes, e todos são levados para um centro de triagem onde todas passam por uma lavagem especial e são separadas. As que têm condições são enviadas para a reciclagem e se tornam embalagens novas, as demais são incineradas em local adequado para o material”, explica o engenheiro agrônomo e secretário de Agricultura Sustentável e Defesa dos Animais, Luiz Gustavo Ramos.



Luiz reforça que com a campanha, a Secretaria realiza um trabalho técnico de mapeamento das áreas onde é empregado o uso do agrotóxico e também é feita a conscientização sobre os riscos da manipulação do produto e da contaminação da produção.

"Desde 2021 para cá, a redução de embalagens recolhidas está sendo enorme, a gente pode dizer que está surtindo efeito. A gente faz uma palestra de conscientização, de uso consciente, de descarte correto, que é fazer a tríplice lavagem e depois entregar na revenda onde o agricultor comprou, ou então a gente está recolhendo isso. Agora é possível ver que os produtores rurais estão tendo a consciência de devolver aonde eles compraram, que antes não tinha isso, o pessoal jogava fora ou queimava, jogava no lixo comum. Agora não, agora com as palestras que nós temos feito, eles têm devolvido nas revendas, alguns guardam em casa e a gente recolhe, além da conscientização de redução do uso", analisou o secretário.