Magé voleibol é tetracampeão regional

Publicado 06/11/2024 22:44

Magé - A equipe do Magé Voleibol é tetracampeã após vencer o E.C. Rio Preto por 2 sets a zero na final do Campeonato Municipal de Voleibol Masculino 2024, realizado no último domingo no Esporte Clube Magnólia em Petrópolis.



Na partida, o canhoto Chico que o oposto da equipe marcou quase um set sozinho, totalizando 22 pontos. O levantador Márcio também foi outro atleta que se destacou na final, e o ponteiro Luiz Vinícius ‘O Gigante’ ficou em evidência na semifinal disputada no mesmo dia.

"Agradecemos aos nossos patrocinadores, a Prefeitura Municipal de Magé, PBF Artes, Bento Beer, Lojas Nalin: o nosso muito obrigado. Também à Liga Petropolitana de Desportos pela organização do evento e em especial ao Esporte Clube Vera Cruz e ao seu presidente Jorge pela parceria desses quatro anos, a cada um dos 20 atletas pela garra, dedicação dentro de quadra e com o nosso projeto. E claro! Também a toda nossa torcida", comemora o técnico Paulo Bruno que conquistou com o clube a invencibilidade nos quatro títulos.