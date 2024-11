Prefeitura de Magé - Divulgação

Publicado 04/11/2024 21:38

Magé - A Lei Aldir Blanc veio com força total para alavancar o setor cultural em todo o país. Só em Magé são R$1.531,530,87 reais em investimentos para manifestações culturais que se tornaram quatro editais. Dois já estão em andamento e vem aí mais dois editais para beneficiar os fazedores de cultura mageenses. Os documentos já estão no ar somam R$471.441,64 reais em recursos.



“Chegou o grande momento dos nossos fazedores de cultura!”, chama a atenção o secretário de Cultura, Turismo e Eventos, Bruno Lourenço, ele destaca que só para os dois editais que saem essa semana, são R$ 400 mil para projetos em quatro modalidades no formato de festivais de expressão cultural, onde será selecionado apenas um de capoeira, um de pesca artesanal, um de cultura urbana e o último de povos de terreiro; e o edital de pesquisa, que vai premiar três agentes culturais que tenham realizado pesquisa em patrimônio histórico-cultural do município de Magé, e receberão cada um o valor de R$ 23.813,88 (vinte e três mil oitocentos e treze reais e oitenta e oito centavos).

“Mais que o valor do repasse, a população também ganha com o resultado e o valor imaterial da produção cultural que fica como legado para nossa cidade”, analisa.



As regras e orientações para participar estão todas disponíveis no site oficial da cidade, seguindo para o menu Transparência / Editais e Concursos em https://mage.rj.gov.br/. O período de inscrições será de 6 a 13 de novembro.



A Subsecretaria de Cultura também oferece suporte aos fazedores de cultura e agentes que tiverem dúvidas nos editais e disponibiliza o contato via Whatsapp no horário comercial (21)97568-3372.