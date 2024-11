Do Mangue ao Mar lança capacitação para 'sobras' virar gastronomia sustentável - Rodrigo Campanário/Divulgação

Do Mangue ao Mar lança capacitação para 'sobras' virar gastronomia sustentávelRodrigo Campanário/Divulgação

Publicado 04/11/2024 21:22

Magé - Que tal dar um novo significado aos ingredientes que, muitas vezes, acabariam no lixo? Nos dias 9 e 18 de novembro, o projeto Do Mangue ao Mar – realizado pela ONG Guardiões do Mar em convênio com a Transpetro – levará ao município de Magé oficinas gratuitas de reaproveitamento de alimentos, inspirando uma alimentação saudável e sustentável a partir de técnicas que visam ao aproveitamento integral dos produtos. As oficinas ocorrerão na sede do Quilombo do Feital e na Associação de Caranguejeiros e Amigos dos Mangues de Magé (ACAMM). O objetivo é mostrar que, com criatividade e respeito pelos recursos naturais, até as cascas e caules podem se transformar em pratos deliciosos e nutritivos.



“As oficinas são uma oportunidade de mudar a nossa relação com os alimentos e com o ambiente”, destaca Karen Loami, assessora de Turismo de Base Comunitária do Projeto Do Mangue ao Mar. “Por que deitar fora ingredientes que, além de saborosos, são ricos em nutrientes? Queremos mostrar que as ‘sobras’ podem ser transformadas em pratos deliciosos, fáceis e acessíveis. A ideia é inspirar as pessoas, seja em casa ou em restaurantes, a aproveitarem totalmente os alimentos, combatendo o desperdício e economizando. Cozinhar com o que normalmente seria descartado é uma prática criativa e sustentável, que valoriza o alimento em sua totalidade e ajuda a reduzir a pegada ecológica”, afirma



O Projeto Do Mangue ao Mar oferecerá uma experiência imersiva: os participantes serão conduzidos pela chef Maristella Sodre, especializada em uso integral dos ingredientes, explorando desde as folhas e talos até as cascas de vegetais. A chef começará com uma apresentação sobre a importância da gastronomia sustentável, seguida de uma aula prática. O cardápio revela a diversidade e sabor que o reaproveitamento proporciona, começando com um Creme de Couve-flor, seguido de pratos como Chuchu à Milanesa com Molho de Casca de Banana, Purê Rosa, Arroz com Talos e Salada Colorida. A refeição será finalizada com um refrescante Suco de Maracujá com Inhame, ressignificando elementos que poderiam ser vistos como descartáveis.



Fortalecendo comunidades nas baías do Rio de Janeiro



O projeto Do Mangue ao Mar atua nas três principais baías do estado do Rio de Janeiro – Guanabara, Sepetiba e Ilha Grande – promovendo o Turismo de Base Comunitária (TBC) como uma resistência ao turismo de massa. A iniciativa promove a sociobiodiversidade e fomenta a bioeconomia local, incentivando práticas que valorizam o ambiente e a cultura regional. Ao valorizar os saberes e práticas tradicionais, o projeto enriquece a comunidade e incentiva um turismo sustentável que contribui para a conservação do patrimônio natural e cultural.



A realização das oficinas na comunidade é uma expressão do compromisso da ONG Guardiões do Mar com a conservação ambiental, o desenvolvimento sustentável e a promoção de comunidades socioambientalmente vulneráveis. Desde sua fundação em 1998, a organização tem se destacado no fortalecimento da sociobiodiversidade dos ecossistemas costeiros e na defesa da Baía de Guanabara. Os próximos passos do projeto são ambiciosos: no início do próximo ano, serão oferecidas 180 vagas gratuitas para cursos de formação de aquaviários, especificamente para a qualificação de Marinheiro Auxiliar de Convés, em parceria com a Marinha do Brasil.

"Esses objetivos vão além de meras metas numéricas; representam uma esperança renovada e um compromisso firme com um futuro sustentável," ressalta Pedro Belga, presidente da ONG e coordenador do Projeto Do Mangue ao Mar.



As oficinas de Gastronomia Sustentável são, portanto, mais do que aulas de culinária; são uma oportunidade de transformação e engajamento com práticas que ajudam a reduzir o impacto ambiental e fortalecer a economia local com a promoção do empreendedorismo direcionado a mulheres pretas periféricas.