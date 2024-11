Prefeitura de Magé - Divulgação

Publicado 31/10/2024 21:34

Magé - Os trâmites para a realização do Concurso Público para a Prefeitura de Magé continuam em andamento. A Secretaria de Administração já tem um projeto de lei de ajustes e que em breve passará pelo Legislativo, além do processo de contratação para realização do Concurso que já se encontra na fase de licitação. A previsão é de mais de 1 mil vagas para professores e fiscais em diversas áreas.

“Firmamos um compromisso de anunciar até outubro as informações sobre o concurso, mas a tramitação desses tipos de processo muitas vezes dependem de mais ações burocráticas que não estão em nosso alcance. Mas nossas pastas municipais estão agilizando para que ocorra a seleção dentro de todos os princípios legais”, afirmou o prefeito Renato Cozzolino.

Segundo a Administração Municipal, além das 10 classes de professores para atuar na rede de ensino municipal, terão vagas para fiscais: tributário, postura, transporte, obras, sanitário e ambiental. Vagas para outros setores serão alocados em outro concurso municipal que também já tem a tramitação prevista.