Prefeitura de Magé apresenta plano de contingência de barragens

Publicado 23/10/2024 21:52

Magé - Em um esforço para fortalecer as medidas preventivas e garantir a segurança dos cidadãos, a Prefeitura de Magé apresentou o Plano de Contingência de Barragens, juntamente com a Fábrica Unidas, detentora do Açude Grande, com foco na mitigação de riscos relacionados às estruturas de contenção de águas. O plano estabelece procedimentos e estratégias para lidar com situações imprevistas ou de crise, minimizando danos e impactos negativos. Seu objetivo é garantir a continuidade das operações, proteger pessoas, recursos e infraestrutura.

Avaliação e Monitoramento Contínuo O Plano de Contingência foi elaborado com base em estudos técnicos realizados por engenheiros especializados em segurança de barragens, além de contar com o suporte de geólogos e equipes de defesa civil. De acordo com a Prefeitura, o monitoramento contínuo das barragens já estava em vigor, mas agora será intensificado com a utilização de novas tecnologias, como sensores de movimento e drones para inspeções aéreas.



“Estamos colocando a vida das pessoas em primeiro lugar. É fundamental que a comunidade confie nas medidas adotadas e colabore ativamente para que possamos evitar tragédias", disse o secretário de Defesa Civil, José Amaral.



“O objetivo é que todos saibam exatamente o que fazer em caso de um alerta de rompimento de barragem”, afirmou o secretário. "Estamos focados não só na prevenção, mas também na resposta rápida e eficaz em situações de crise", completou.



Esses treinamentos serão realizados em parceria com a Defesa Civil e outras entidades e agências locais, que irão orientar as comunidades sobre rotas de fuga, pontos de encontro e procedimentos de segurança. Além disso, será criada uma linha direta para emergências, onde os moradores poderão relatar situações suspeitas ou solicitar informações em tempo real.



Integração com o Sistema de Alerta

Outro ponto de destaque do plano é a integração com o Sistema de Alerta de Barragens, que será gerenciado pela Defesa Civil municipal. Este sistema funcionará em três níveis: alerta, alarme e evacuação. Em caso de qualquer anormalidade nas barragens, os moradores das áreas de risco receberão alertas via SMS, sirene e redes sociais da Prefeitura.



O Plano de Contingência também inclui um cronograma de obras para a manutenção e reforço de barragens consideradas críticas. Segundo a Prefeitura, essas estruturas estão sendo modernizadas para garantir que elas atendam aos padrões de segurança atuais.



Com a implementação desse plano, a Prefeitura de Magé busca não só cumprir com sua responsabilidade de zelar pela segurança dos seus cidadãos, mas também criar uma cultura de prevenção e prontidão em toda a comunidade.

"A segurança é uma construção coletiva", concluiu o secretário José Amaral. "E estamos trabalhando para que a nossa cidade esteja sempre preparada."

Vistoria Técnica na Barragem do Açude para Garantir Segurança e Manutenção

A Prefeitura de Magé também realizou uma vistoria técnica na Barragem do Açude Grande, em Santo Aleixo, como parte do plano contínuo de manutenção e monitoramento de estruturas hídricas. A inspeção teve como objetivo avaliar as condições da infraestrutura, verificar o nível de água e garantir que a barragem opera de forma segura e eficiente.



"Esse tipo de vistoria é fundamental para prevenir problemas, e hoje podemos garantir que a barragem está operando dentro dos padrões de segurança", afirmou Rogério dos Santos Rodrigues, agente técnico em Proteção e Defesa Civil.



Proteja as encostas:



-Não faça cortes e aterros nas encostas.

-Evite plantar árvores grandes e plantas que acumulem água.

-Nunca destine os dejetos líquidos da sua casa nas encostas.

-Plante grama e capim nas encostas.



Fique atento aos sinais:



-Observe se os postes de luz ou árvores próximas às encostas possuem uma inclinação anormal.

-Observe trincas, rachaduras e aberturas nas paredes e no chão da sua casa.

-Observe se há blocos de rocha soltos ou instáveis nas encostas.

-Observe se tem água minando na base das encostas.