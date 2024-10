Magé inicia entrega do cartão recomeçar nesta terça (22) - Divulgação

Publicado 21/10/2024 21:56

Magé - A Prefeitura de Magé, através da Secretaria de Assistência Social e Direitos Humanos, informa que a entrega do Cartão Recomeçar, benefício concedido pelo Governo do Estado para as vítimas das chuvas deste ano, começa nesta terça-feira (22). A lista completa dos beneficiários está disponível no site mage.rj.gov.br

As famílias foram cadastradas pela Prefeitura na época das chuvas e a avaliação foi realizada pelo Governo do Estado seguindo critérios como renda per capita, CadÚnico atualizado e reconhecimento da área afetada pela Defesa Civil.

Os cartões serão entregues até a próxima sexta-feira (25/10) das 10h às 16h, no CRAS Magé I para moradores do 1º distrito e no CRAS Vila Inhomirim I para moradores do 6º distrito. Em caso de dúvidas, o beneficiário pode entrar em contato com a Ouvidoria da Assistência Social através do telefone (21) 2317-0213.

Para fazer a retirada do Cartão Recomeçar, o beneficiário deve comparecer com o original e cópia do RG, CPF e comprovante de residência (conta de luz ou água). O benefício é pago pelo Governo do Estado no valor de R$ 3 mil reais, em parcela única, e só pode ser utilizado na compra de materiais de construção, mobiliário e eletrodomésticos em lojas físicas de Magé com CNPJ válido.

Serviço:

Entrega do Cartão Recomeçar

A partir de 22 de outubro de 2024

1º distrito: CRAS Magé I (Rua Sebastião Reis, 40 – Flexeiras)

6º distrito: CRAS Vila Inhomirim I (Av. Caioaba, s/nº - Piabetá)

Documentos: RG, CPF e Comprovante de Residência (original e cópia)