Semana dos Pets em Magé com feira de adoção e vacinaçãoDivulgação

Publicado 15/10/2024 20:24

Magé - Nesta quarta (16), o Calçadão de Magé será o local das fofurices. Cães e gatos estarão na feira de adoção do município, todos vermifugados e vacinados, só em busca de um lar. A ação acontece na Rua Dr. Siqueira das 9h às 13h.



Nas redes da Prefeitura é possível ver fotos de alguns dos filhotes que participam na feira. Centenas de animais já ganharam um novo lar desde a primeira edição em 2023. Os novos tutores também recebem a certidão de nascimento do pet e a caderneta de vacinação, onde pode gravar a digipata do seu bichinho.



E para os papais e mamães de pets ou que adotarem no dia da Feira, a Prefeitura também realiza a castração gratuita desses animais. Basta acompanhar onde está o atendimento itinerante com agendamento on-line pelo site mage.rj.gov.br/castramovel



Dia D no sábado para pets



Sábado, 19 de outubro é dia de cuidar do seu pet. Das 9h às 13h, todas as Unidades de Saúde da Família (USFs) e as Unidades Básicas de Saúde (UBSs - exceto da Vila Serrana) e mais cinco pontos de apoio estarão vacinando cães e gatos a partir dos três meses de vida.



A meta da Secretaria Municipal de Saúde é imunizar 33.000 animais. A secretária de Saúde, Larissa Storte, faz também um alerta importante aos tutores.

“O momento de vacinação é estressante para os pets e a reunião de animais num mesmo espaço, pode provocar o instinto deles. Por isso é imprescindível o uso de focinheira para garantir a segurança do vacinador e do animal para a aplicação da vacina”, destacou.



Para facilitar e ampliar ainda mais o serviço, além do atendimento em todas as Unidades de Saúde da Família (https://mage.rj.gov.br/unidades-usf/), nas Unidades Básicas (exceto a UBS Rita de Cássia na Vila Serrana), terão mais três pontos de vacinação em Magé e mais dois em Suruí:



1º distrito



Centro de Especialidades de Magé

Rua dos Expedicionários, s/n° (em frente a Pça. São Pedro)



Igreja Batista de Vila Inca

Estrada das Paineiras, 543



Igreja N. Sra. de Nazaré - Parque Iriri



Rua Cantagalo, s/nº



4º distrito



Igreja de Santo Antônio - Campinho



Rua Quatro, 350



Campo do Suruiense

R. Manoel Pinto dos Reis, 123



Neste dia, os tutores receberão caderneta de vacinação especial com espaço para todos os dados do seu pet e para marcar sua digipata.