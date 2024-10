Operação da Enel remove furto de energia em padaria de Magé - Divulgação

Publicado 10/10/2024 20:35

Magé - Em operações para combater irregularidades no consumo de energia, realizadas em parceria com a Polícia Civil, a Enel removeu ligações diretas em uma padaria de Magé. O caso foi identificado no Centro de Piabetá, em Magé, e o registro na 66ª DP (Piabetá).



Furtar energia é crime com pena prevista de um a quatro anos de reclusão. Quem faz "gato" de energia também está sujeito a pagar os valores de consumo correspondentes ao período em que ocorreu a irregularidade. Além disso, o furto de energia afeta diretamente a qualidade do serviço prestado pela distribuidora e põe em risco a população, principalmente as pessoas que manipulam a rede elétrica.

As ligações irregulares podem causar ainda curtos-circuitos e sobrecargas na rede, bem como ocasionar interrupções no fornecimento de energia. A estimativa da empresa é que se não houvesse furto de energia, as tarifas de todos os consumidores da Enel Rio poderiam ser reduzidas em cerca de cinco por cento.