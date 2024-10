Magé promove a VI Conferência Municipal do Meio Ambiente - Divulgação

Publicado 07/10/2024 17:59

Magé - Com o tema ‘Emergência climática: o desafio da transformação ecológica’, a Prefeitura de Magé, através da Secretaria de Meio Ambiente, realizará a VI Conferência Municipal do setor. O evento acontecerá no dia 9 de novembro de 2024, no Magé Tênis Clube. As inscrições serão on-line de 7 a 30 de outubro, no formulário disponibilizado no site.



A Conferência é uma oportunidade para o debate de novos objetivos em direção ao desenvolvimento pleno de suas capacidades e atendimento das necessidades de seus habitantes e do ambiente.



Durante a conferência serão discutidas a redução de emissões de poluentes nos setores de agricultura, energia, indústria, transportes e floresta.

Além de meios de enfrentamento e redução de danos causados pelos impactos das mudanças climáticas. Assim como: justiça climática, transformação ecológica, governança e educação ambiental.



“Ao realizarmos a Conferência Municipal, nossa cidade torna-se habilitada para a Conferência Estadual e, para uma possível ida para a Nacional, em 2025, em Brasília. É importante ressaltar que a partir da nossa Conferência sairão propostas para as próximas etapas e que poderão estar nas discussões de políticas públicas na fase nacional”, explicou o secretário de Meio Ambiente, Carlos Henrique Lemos.