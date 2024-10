Renato Cozzolino - Divulgação

Publicado 06/10/2024 19:19

Magé - Com 97,80% das urnas apuradas, Renato Cozzolino, do PP, foi reeleito. Ele teve 123.423 votos, 88,84% dos votos válidos.

Com 11.786 votos, Ricardo da Karol (PL) teve 8,48% dos votos válidos e foi o segundo colocado.



O pleito deste domingo teve ainda Davi Souza (Rede) em terceiro lugar, com 2,08% dos votos e Walter Barbosa (PSB) em quarto, com 0,59% dos votos.

Em Magé, votaram 151.678 eleitores. Desse total, 5.094 (3,36%) votaram em branco; e 7.664 (5,05%) em nulo.