Enel realiza troca de lâmpadas e consumo consciente em Magé - Divulgação

Enel realiza troca de lâmpadas e consumo consciente em MagéDivulgação

Publicado 16/09/2024 20:06 | Atualizado 16/09/2024 20:10

Magé - Para celebrar o Dia do Cliente, a Enel Distribuição Rio organizou um calendário especial de atividades. As ações começaram nesta segunda-feira. Nesta terça-feira (17), a companhia vai realizar palestras e atividades com dicas de consumo consciente de energia elétrica, além da troca de lâmpadas em Magé. Na quarta-feira (18), a Unidade Móvel estará presente em Magé.



A van da Enel estará disponível, das 9h às 15h, e realizará serviços como consultas, troca de titularidade e novas ligações. Para participar das ações da Unidade Móvel, os clientes deverão levar um documento com foto e a última conta de energia paga.

Além disso, durante toda a semana, os clientes que visitarem as lojas, postos de atendimento e unidades móveis receberão brindes personalizados.



Serviço



Magé

Data: 17/9

Horário: 10h às 12h



Local: Residência da Inês



Endereço: Rua Rogério Portella, 682, Piabetá





Data: quarta-feira (18/9)



Horário: 9h às 15h



Local: Piabetá



Endereço: Praça Sete de Setembro