Magé recebe ação itinerante da Águas do Rio neste sábado, 31Divulgação

Publicado 27/08/2024 19:16

Magé - A comunidade da Lagoa, em Magé, na Baixada Fluminense, receberá neste sábado, dia 31, uma ação comercial da Águas do Rio. A iniciativa tem o objetivo de aproximar ainda mais a concessionária da população, e os serviços serão oferecidos no Campo do Fazenda, das 9h às 15h.

Durante a ação itinerante, moradores e comerciantes poderão solicitar mudança de titularidade da conta, negociar dívidas, atualizar dados cadastrais, pedir novas ligações de água, além de esclarecer dúvidas diretamente com funcionários da empresa.

As crianças também estão convidadas. O setor de Responsabilidade Social da Águas do Rio preparou atividades educativas para entretê-las, com jogos lúdicos que abordarão a importância do tratamento da água e cuidados com o meio ambiente.

"Em pouco mais de dois anos e sete meses, levamos água tratada e encanada para moradores que enfrentaram dificuldades com o abastecimento durante décadas. E esta ação será mais uma oportunidade de nos aproximar ainda mais dos mageenses, pois vamos atender às demandas de forma personalizada", afirmou Leonardo Secco, supervisor comercial da empresa.

Milhares de pessoas com água pela primeira vez

Em Magé, a Águas do Rio já realizou a substituição de aproximadamente 28 quilômetros de rede, levando água tratada para mais de 11 mil pessoas pela primeira vez.

Outra frente de trabalho importante culminou com a entrega da Estação de Tratamento de Água (ETA) de Magé, que beneficiou diretamente 65 mil moradores do 1º Distrito. A unidade tem capacidade de tratar 330 litros de água por segundo.



SERVIÇO:

Local: Campo do Fazenda – Rua Barão de Triunfo, 305, Lagoa – Magé/RJ.

Data: 31 de agosto de 2024.

Horário: das 9h às 15h.