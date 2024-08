Ação social em Magé realiza milhares de atendimentos gratuitos - Divulgação

Publicado 02/08/2024 17:38

Magé - A quarta edição da Ação de Amor do Cristo Redentor deste ano realizou mais de 1,1 mil atendimentos aos moradores de Magé. Promovido pelo Santuário Arquidiocesano Cristo Redentor em parceria com a Águas do Rio, o evento ofereceu atendimentos nas áreas de cidadania, beleza e serviços no Ciep 444 Israel Jacob Averbach, localizado no bairro Vila Esperança.

No estande da Águas do Rio, os visitantes puderam cadastrar currículos no banco de talentos da empresa, receberam atendimento para serviços comerciais e participaram de atividades educativas sobre os cuidados com o meio ambiente.



“Nossa missão vai além de oferecer bons serviços de abastecimento de água e esgotamento sanitário. Nosso propósito é transformar vidas. Esses eventos mostram a importância de estarmos juntos da população, oferecendo melhorias em qualidade de vida, saúde e dignidade para todos”, destacou Luciana Muniz, gerente de Responsabilidade Social da concessionária.

Para promover ações sobre preservação ambiental, também foram propostas atividades sobre o descarte correto do lixo, o cuidado com os manguezais e jogos interativos que abordaram a temática da sustentabilidade.

Rebeca Nascimento foi uma das mageenses que aproveitaram as atividades.

“Eu cheguei aqui apenas para realizar o serviço de manicure, mas acabei aproveitando tudo. Fiz meu cabelo, assisti à apresentação de capoeira e participei das atividades sobre o meio ambiente. Estou saindo daqui mais consciente sobre as minhas ações em relação aos cuidados que precisamos ter, principalmente quando falamos da preservação dos manguezais locais. É preciso melhorar o individual para, então, melhorar o mundo”, completou.



A valorização da cultura também foi um ponto forte da Ação de Amor. O Projeto Farol da Bahia preparou uma roda de capoeira que embalou e empolgou a participação do público presente. Para finalizar, o grupo Reizado Luz do Oriente encerrou com uma apresentação marcante de sua tradicional Folia de Reis, uma manifestação folclórica local.

Neste ano, a Ação de Amor do Cristo Redentor já passou por Japeri, São João de Meriti, Mesquita e Magé, na Baixada Fluminense.