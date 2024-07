Magé vai abrir matrícula para Educação de Jovens e Adultos - Divulgação

Magé vai abrir matrícula para Educação de Jovens e AdultosDivulgação

Publicado 15/07/2024 17:30

Magé - O primeiro semestre do ano letivo de 2024 está terminando em Magé, e com isso a Secretaria Municipal de Educação já prepara o período de matrículas para o segundo semestre da Educação de Jovens e Adultos – EJA. A renovação e as novas matrículas para a modalidade presencial da rede municipal de ensino serão realizadas entre os dias 22 e 25 de julho.

A renovação será realizada na unidade em que o aluno já está matriculado e as novas matrículas serão feitas na modalidade on-line através do site mage.rj.gov.br, condicionadas à existência de vagas. A EJA é ofertada com turmas do 1º ao 9º ano do Ensino Fundamental para mageenses com 15 anos ou mais.

De forma presencial, as aulas são realizadas no turno diurno em 5 polos e no turno noturno em 3 polos. As unidades que oferecem a modalidade ficarão abertas de segunda a sexta-feira das 8h às 19h, mesmo durante o período de recesso escolar, que será de 15 a 26 de julho. O polo de Educação de Jovens e Adultos - Semipresencial funcionará normalmente de 7h às 22h neste período.

Os documentos necessários são: certidão de nascimento ou casamento, RG, CPF, comprovante de residência, 2 fotos 3×4 recentes, comprovante de vacinação, e-mail, número de telefone ativo e histórico escolar ou declaração atualizada.

ESCOLAS COM EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS

EJA DIURNA:

•1º Distrito – Dr. Francisco Rondinelli (Fases Iniciais) - 16h às 19h

•5º Distrito – E.M. Paulo Freire (Fases Finais) – 07h às 12h20

•6º Distrito – E.M. Geralda Alves (Fases Finais) – 15h às 19h

•6 º Distrito – E.M. Profª Geralda Izaura Ferreira Telles (Fases Finais) – 07h às 11h

•6 º Distrito – E.M. Dr. Antônio da Rocha Paranhos (Fases Finais) – 07h às 12h20

EJA NOTURNA:

18h40 às 22h

•1º Distrito – E.M. Des. Oswaldo Portella (Fases Iniciais / Fases Finais)

•5º Distrito – E.M. Paulo Freire (Fases Iniciais / Fases Finais)

•6º Distrito – E.M. Alzira Vargas do Amaral Peixoto (Fases Iniciais / Fases Finais)

EJA DIURNA e NOTURNA:

•6º Distrito - Polo Semipresencial: em cima da Rodoviária de Piabetá