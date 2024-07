Carreta do programa Roda-Hans chega a Magé - Divulgação

Publicado 02/07/2024 20:51

Magé - A carreta de saúde Roda-Hans, unidade móvel para o combate à hanseníase, iniciou os atendimentos para os moradores de Magé na manhã desta terça-feira (02/07) e acontecem até a próxima sexta (05). O Município de Magé foi escolhido para sediar o programa contando com a participação de outros quatro: Itaguaí, Duque de Caxias, Mangaratiba e Guapimirim. Serão dois dias em Piabetá e dois em Magé, com pelo menos 60 pacientes atendidos por dia, previamente avaliados pela Atenção primária saúde (APS).

O programa é uma iniciativa itinerante para capacitar médicos da Atenção primária saúde e do Programa de Hanseníase para realizar atendimentos gratuitos para diagnóstico e tratamento da população mageense. Os atendimentos acontecem em ação conjunta da Secretaria de Estado da Saúde (SES-RJ), Secretaria Municipal de Saúde de Magé, Ministério da Saúde (MS)

A hanseníase é uma doença infecciosa, contagiosa e crônica, causada pela bactéria Mycobacterium Leprae, que afeta os nervos e a pele. O tratamento é via oral e a cura começa a partir do momento que é iniciado, além disso também são interrompidas a transmissão da doença e suas complicações.

“Esta ação tem como objetivo principal qualificar em serviço os profissionais médicos na avaliação clínica e no diagnóstico para hanseníase e, consequentemente, melhorar os serviços ofertados à população mageense”, disse a coordenadora de Vigilância em Saúde e médica infectologista, Isis Cameron.

De acordo com a OMS (Organização Mundial da Saúde), o Brasil é o 2º país com o maior número de casos de hanseníase, ficando atrás somente da Índia. O diagnóstico precoce é essencial para evitar o comprometimento do sistema nervoso periférico. Os sinais e sintomas mais frequentes da hanseníase são: Sensação de formigamento e/ou fisgadas, principalmente nas mãos e nos pés; Diminuição ou ausência da sensibilidade e/ou da força muscular na face, e/ou nas mãos e/ou nos pés; Caroços (nódulos) no corpo, em alguns casos avermelhados e dolorosos.

Serviço: CARRETA ITINERANTE DO PROGRAMA RODA-HANS

Locais- 03/07 Quarta-feira, Praça Sete de Setembro (Piabetá) - 09:00-17:00

04 e 05/07 Quinta e sexta - feira, Praça da Prefeitura (Magé), 09:00-17:00