Carreta da hanseníase vai passar por Magé em julho - Agência Brasil

Carreta da hanseníase vai passar por Magé em julhoAgência Brasil

Publicado 24/06/2024 19:39

Magé - Começa na terça-feira (2/7) o Roda-Hans pela cidade de Magé. O veículo itinerante que contempla cinco espaços para atendimentos clínicos e um espaço para realização de exames laboratoriais fará a primeira parada, nos dias 2 e 3 de julho na Praça 7 de Setembro, em Piabetá. Depois segue para a Praça da Prefeitura, nos dias 4 e 5 de julho, no 1° distrito.

O Roda-Hans é um projeto do Ministério da Saúde, em esforço conjunto com as Secretarias Estaduais de Saúde, as Secretarias Municipais de Saúde e o Conselho Nacional de Secretarias de Saúde (CONASS) e o Conselho Nacional de Secretários Municipais de Saúde (CONASEMS). O objetivo é, além de identificar precocemente os casos de hanseníase para diagnosticar e tratar clinicamente a hanseníase.

De acordo com a subsecretária de Saúde, Larissa Ribeiro, “o projeto vai atender das 8h às 17h e promove educação em saúde à população. Outro objetivo é deixar um legado na rede de Atenção Primária à Saúde, tendo como foco a descentralização e ampliação do cuidado às pessoas diagnosticadas com hanseníase”.

Município tem programa especializado

A rede municipal de Saúde também oferta diagnóstico e tratamento para a Hanseníase através do Programa Municipal que fica no Centro de Especialidades do 1° distrito, próximo da Praça São Pedro.

Pessoas que apresentam sintomas, podem buscar avaliação na Unidade de Saúde da Família ou Unidade Básica de Saúde mais próxima, para ser encaminhado ao Programa de Hanseníase. Todo o tratamento é gratuito.

Serviço:

Carreta Roda Hans em Magé

Atendimento gratuito de diagnóstico e tratamento de Hanseníase

2 e 3/7 - Praça 7 de Setembro, Piabetá

4 e 5/7 - Praça Dr. Nilo Peçanha, Magé (em frente a Prefeitura)

8h às 17h