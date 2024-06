Projeto BiblioSesc volta para Magé na próxima semana - Divulgação

Publicado 14/06/2024 17:15

Magé - O projeto BiblioSesc está de volta a Magé. A partir do dia 17 de junho, a biblioteca itinerante que leva o universo da leitura para mageenses de todas as idades, se instala em quatro pontos da cidade para uma nova temporada.



Em 2023 foram 18.472 pessoas atendidas em 11 meses do BiblioSesc na nossa cidade, levando muita história e cultura através da biblioteca itinerante que chega novamente à Praça Dr. Nilo Peçanha em frente ao Palácio Anchieta, sede da Prefeitura; também estará em Piabetá na Praça 7 de Setembro; em frente a Igreja de Sant’Anna em Pau Grande, e na Praça da Coroa em Mauá; de acordo com o cronograma do projeto, sempre atendendo das 10h30 às 16h30.

“Esse ano, o projeto vai desembarcar também nas nossas unidades escolares, com contação de histórias e encenação teatral em incursões nas escolas com um mix arte-educação em diversas atividades nos dias de atendimento ao público. Mas todo mundo tem que aproveitar e participar, visitando o BiblioSesc nos distritos também, onde a população pode se cadastrar e pegar livros emprestados. Na edição passada foram mais de 4,2 mil empréstimos realizados em nossa cidade. Vamos bater esse recorde!”, convoca a secretária de Educação, Sandra Ramaldo.



O Bibliosesc é um serviço de biblioteca itinerante de unidades-móveis instaladas em caminhões-baú com carroceria adaptada, que percorrem as localidades, com o objetivo primordial de formar leitores. O atendimento é totalmente gratuito. Qualquer pessoa pode participar. Não precisa saber ler para frequentar as atividades e não tem limite de idade, o projeto é aberto para o público de diferentes faixas etárias.



Fique atento ao calendário da temporada:



Praça Dr. Nilo Peçanha (Praça da Prefeitura - Magé) às segundas-feiras



17 de junho



1, 15 e 29 de julho



12 e 26 de agosto



9 e 23 de setembro



7 e 21 de outubro



4 e 18 de novembro



2 de dezembro





Praça 7 de Setembro (em frente a maternidade - Piabetá) às terças-feiras



18 de junho



2,16 e 30 de julho



13 e 27 de agosto



10 e 24 de setembro



8 e 22 de outubro



5 e 19 de novembro



3 de dezembro





Pau Grande (em frente a Igreja de Sant’Anna) às quartas-feiras



19 de junho



3,17 e 31 de julho



14 e 28 de agosto



11 e 25 de setembro



9 e 23 de outubro



6 e 20 de novembro



4 de dezembro





Praça da Coroa (Mauá) às quintas-feiras



20 de junho



4 e 18 de julho



1, 15 e 29 de agosto



12 e 26 de setembro



10 e 24 de outubro



7 e 21 de novembro



