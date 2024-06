Projetos UÇÁ e Do Mangue ao Mar promovem formação em Ciência Cidadã em Magé - Rodrigo Campanário/Divulgação

Publicado 05/06/2024 16:27

Magé - Aproximar os jovens do saber e fazer científico, instigando-os a adquirir um olhar mais atento para o entorno e para a natureza é o objetivo da formação gratuita em Ciência Cidadã que ocorrerá no dia 7 de junho, na Associação Luthando Pela Vida, em Magé. A iniciativa é uma realização conjunta entre os projetos UÇÁ e Do Mangue ao Mar — ambos realizados pela ONG Guardiões do Mar, com o patrocínio da Petrobras e em convênio com a Transpetro, respectivamente — e a Rede de Conservação Águas da Guanabara (REDAGUA). Voltada para os jovens do Ecoclube Base Guanabara, a formação conta ainda com 10 vagas disponíveis para moradores do município, de 15 a 29 anos. A ação celebra a Semana do Meio Ambiente e do Oceano.

Por meio de formações em Ciência Cidadã, os interessados podem passar a contribuir com pesquisas, mesmo não sendo um cientista ou pesquisador. Iniciativas nesse âmbito potencializam a atuação e resultados mediante a participação voluntária do público em etapas como a coleta de dados, análise de resultados e a própria escrita de relatórios e artigos científicos.

A formação para jovens de Magé, que vai possibilitar aos participantes conhecerem mais sobre uma Unidade de Conservação Costeira, será dividida em teoria e prática, com três horas de duração, no período da tarde. Serão fornecidas as bases da Ciência Cidadã, bem como instruções sobre o uso do aplicativo iNaturalist, com a proposta de aguçar a curiosidade e a participação nos diversos níveis em projetos nesse âmbito.

“Esperamos sensibilizar e despertar o interesse dos jovens participantes para a colaboração com a ciência, por meio da participação voluntária em projetos. Desejamos também contribuir para a valorização de pesquisas científicas e para o exercício de um olhar mais atento ao que podemos encontrar na natureza”, explica a coordenadora de Educação Ambiental do Projeto UÇÁ, Larissa Paiva.

"Dentre as diversas atividades desenvolvidas com jovens, a Ciência Cidadã tem se mostrado uma excelente ferramenta para coleta e disseminação de informações, além de despertar o interesse, nos mais variados públicos, sobre biodiversidade e outras temáticas socioambientais. Essa abordagem tem sido adotada globalmente e oferece oportunidades valiosas para os cidadãos contribuírem com a ciência, que deve sustentar a gestão e proteção de áreas naturais. Por isso, nós do Projeto Do Mangue ao Mar, estamos muito contentes em proporcionar, junto com o Projeto UÇÁ e a REDAGUA, essa formação aos ecoclubinos e outros jovens do município”, conta a coordenadora de Educação Ambiental do Projeto Do Mangue ao Mar, Andie Märal.

Os jovens interessados podem se inscrever por meio das redes sociais: @mangueaomar ou @projetouca.