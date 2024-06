Léo Santana contou que realizar um megabloco no Rio era um sonho antigo - Pedro Ivo / Agência O Dia

Léo Santana contou que realizar um megabloco no Rio era um sonho antigoPedro Ivo / Agência O Dia

Publicado 31/05/2024 21:53

Magé - A contagem regressiva para o aniversário de Magé já começou. Milhares de pessoas de toda a região são esperadas para curtirem a super programação dos quatro dias principais da festa com artistas locais e uma headline com Léo Santana, Filipe Ret, Mari Fernandez e Thiaguinho.

Avançando nas oportunidades de inclusão nos eventos, a Prefeitura disponibiliza o cadastro para cadeirantes. É um formulário on-line que pode ser preenchido até a próxima terça às 17h para que a organização da festa tenha tempo hábil de ajustar o espaço.

“Estamos iniciando um processo de tornar os nossos eventos cada vez mais inclusivos. Tanto no Magé Gospel quanto no último evento que fizemos, que foi a Festa do Trabalhador, contamos com intérpretes de Libras no palco. Dessa vez, estamos agregando a questão de receber pessoas cadeirantes. E a cada evento a gente vai trabalhar para conhecer a realidade de acessibilidade e inclusão para poder ir agregando até chegar um momento em que a gente consiga fazer de fato um evento totalmente inclusivo”, justificou o secretário de Cultura, Turismo e Eventos, Bruno Lourenço.

Além do cadastro no site da Prefeitura (https://mage.rj.gov.br), o cadeirante deverá apresentar o documento de identificação juntamente com o único acompanhante que tem direito, no dia do evento declarado, para acessar a área que terá entrada diferenciada para permitir o acesso ao espaço.