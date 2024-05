Projeto 'Escola de Governo' de Magé é sucesso - Rômulo Barbosa/Divulgação

Projeto 'Escola de Governo' de Magé é sucessoRômulo Barbosa/Divulgação

Publicado 16/05/2024 18:16

Magé - Servidores públicos mais capacitados e preparados para atendimento ao público. A Prefeitura de Magé, através da Secretaria de Governo, criou a ‘Escola de Governo’, lançada em um evento na Casa Festas em Magé.



Projeto 'Escola de Governo' de Magé é sucesso Rômulo Barbosa/Divulgação

Agora, os servidores municipais podem contar com uma estrutura de capacitação que vai disponibilizar uma central para download de modelos de documentos oficiais, uma agenda de cursos presenciais, além de um conteúdo para ser disponibilizado no canal oficial da Prefeitura no YouTube.



O lançamento contou com painéis de debates formados pelo deputado estadual Vinicius Cozzolino; o apresentador do Programa Papo de Segunda, Francisco Bosco; o reitor da IFF, Victor Saraiva; o coordenador de Inteligência na Secretaria Municipal de Integridade, Bruno Saadi; o secretário de Cultura, Turismo e Eventos, Bruno Lourenço e a assessora da Secretaria de Governo, Ana Carolina Rio .



O prefeito Renato Cozzolino esteve presente no lançamento.

Projeto 'Escola de Governo' de Magé é sucesso Rômulo Barbosa/Divulgação

“É com muita alegria que estamos realizando o lançamento da Escola de Governo porque o nosso objetivo é valorizar o servidor público. E isso também passa pela necessidade de capacitação”, disse.



Para o reitor da IFF, Victor Saraiva, a capacitação dos profissionais acarreta em inúmeros benefícios na dinâmica do setor de trabalho.



“Com toda certeza, uma equipe capacitada profissionalmente sempre trará benefícios, agilidade e eficiência para a gestão pública. Sem dúvida nenhuma, é uma iniciativa muito importante para termos profissionais capacitados nas tomadas de decisões do setor”, contou.



Na prática, a capacitação será híbrida



Quem conferiu de perto o lançamento conheceu as funcionalidades do site. A secretária de Comunicação, Marcela Maciel, já adiantou que as capacitações terão formato híbrido com cursos presenciais - que já estão divulgados na agenda disponibilizada no site, e o canal da Prefeitura no Youtube será o ambiente com as aulas em vídeo que poderão ser disponibilizadas ao vivo ou gravadas, uma playlist exclusiva da Escola de Governo.



"A Escola de Governo na verdade já está adiantando para todos vocês o formato do novo site da Prefeitura em que estamos trabalhando. Sendo o principal portal de informações da cidade, tanto em acessos quanto busca de informações, disponibilizamos layout que privilegia os serviços para facilitar o acesso de todo o nosso público - cidadãos em geral e servidores - com um carregamento mais leve para os usuários, já que a grande maioria dos nossos acessos é via mobile", descreveu a secretária.

Projeto 'Escola de Governo' de Magé é sucesso Rômulo Barbosa/Divulgação



No encontro também foi anunciada a abertura das inscrições para o primeiro curso, que em menos de 24 horas teve lotação esgotada, de acordo com a Secretaria de Governo, que já está programando novas turmas. No encontro também foi anunciada a abertura das inscrições para o primeiro curso, que em menos de 24 horas teve lotação esgotada, de acordo com a Secretaria de Governo, que já está programando novas turmas.