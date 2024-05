Canta Magé Gospel define semifinalistas - Rômulo Barbosa/Divulgação

Publicado 15/05/2024 22:17

Magé - Lorena Gomes, Aline Pontes, Valeria Marques, Karen de Oliveira e Eunice Falcão. Essas são as cinco primeiras vozes semifinalistas do Canta Magé Gospel, classificadas na primeira live eliminatória realizada no último sábado (11). Quinze candidatos se apresentaram na Praça da Cultura, em Fragoso, e dois se classificaram por votação popular e três pelo voto dos jurados.

Com 10.527 votos registrados no site da Prefeitura durante as apresentações, o público de casa classificou para a semifinal as cantoras Lorena Gomes (1.534 votos) e Aline Pontes (1.490 votos). Já os jurados concederam suas três vagas para Valéria Marques (nota 9,8), Karen de Oliveira (9,6) e Eunice Falcão (nota 9,6). Agora as cinco mulheres voltam ao palco no dia 15 de junho para as apresentações em trios que serão definidos após as próximas eliminatórias.

O Canta Magé Gospel continua nos próximos finais de semana com duas lives que definirão mais cinco semifinalistas cada, nos dias 18 e 25 de maio, com transmissão ao vivo pelo YouTube da Prefeitura de Magé. No dia 01 de junho será realizado um workshop com os 15 semifinalistas que abordará questões como cuidados com a voz, presença de palco, carreira, marketing e muito mais, além de um convidado especial do mundo gospel. A semifinal será realizada no dia 15 de junho e a grande final está marcada para o dia 22 de junho.