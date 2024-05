Prefeitura de Magé recebe doações para vítimas do Rio Grande do Sul - Divulgação

Prefeitura de Magé recebe doações para vítimas do Rio Grande do SulDivulgação

Publicado 09/05/2024 19:04

Magé - Diante da situação de calamidade pública enfrentada pelo Rio Grande do Sul, o prefeito Renato Cozzolino anunciou, que ativou diversos locais para recebimentos de doações que serão enviadas para às vítimas da tragédia que deixou milhares de desabrigados e ainda assola as terras gaúchas.

“Nós, que há dois meses passamos aqui em Magé por fortes chuvas e precisamos de grande mobilização para ajudar nossa população, hoje vemos os nossos irmãos do Sul passando por uma situação ainda mais grave e jamais vista. Por isso, vamos mobilizar nossa cidade de Magé. Assim como nos unimos para ajudar os mageenses e como prestamos o nosso suporte aos petropolitanos, vamos levar nossa força de mobilização ao Sul do país”, convocou o prefeito.

Todos os pontos de arrecadação estarão recebendo as doações das 9h às 17h.

O que doar:

Água, materiais de limpeza e de higiene (incluindo absorventes), fraldas infantis e geriátricas, alimentos não-perecíveis e rações para os animais resgatados.

Onde doar:

Ginásio Poliesportivo André Luiz de Paiva Stellet (Rua Waldemar Lima Teixeira - 411, Vila Operária (Vasquinho), Santo Aleixo.

Ginásio Poliesportivo Edson Alves (Av Roberto Silveira s/nº - Praia do Anil, Mauá).

Ginásio Poliesportivo Natália Barreiros (Rua Alice, 16 - BNH-Magé)

Ginásio Poliesportivo Renato Medeiros (Estrada do Goiabal, s/nº - Fragoso)

Ginásio Poliesportivo Vereador Dejair Corrêa (Rua C, s/nº - Campo da Alegria - Fragoso)

Escola Municipal Bruno Rodrigues (Estrada da Cachoeira, s/nº - Pau Grande)

Escola Municipal Ophélia Ribeiro Martins (Av. Isabel de Paula, 174 - Suruí)