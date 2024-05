Magé promove comemoração no Complexo do Lamarca para Dia das Mães - Gilson da Costa Jr./Divulgação

Magé promove comemoração no Complexo do Lamarca para Dia das MãesGilson da Costa Jr./Divulgação

Publicado 09/05/2024 18:59

Magé - O Dia das Mães está chegando. Para comemorar essa data especial, a Prefeitura de Magé, por meio da Secretaria de Assistência Social e Direitos Humanos, realizou uma celebração no Complexo do Lamarca. As mães dos programas Criança Feliz, Serviço de Convivência e dos CRAS Vila Inhomirim I, II e III marcaram presença no evento.



Durante o evento, foram entregues Kits de Natalidade do projeto Gestação & Amor, que incluem banheira, body, toalha, fraldas e meias.



“É com muita alegria que estamos realizando essa comemoração, pois queremos sempre valorizar essas mães que fazem parte dos nossos programas”, disse Dulcinéia Brum, coordenadora do Programa Criança Feliz.



A professora Raíssa Gomes destacou a importância da entrega do kit.

“A entrega deste kit ajuda muito as mães que não têm condições de comprar alguns itens. É uma ajuda muito grande mesmo”, afirmou.