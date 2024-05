Magé entrega passe livre universitário - Gilson da Costa Jr./Divulgação

Magé entrega passe livre universitário

Publicado 06/05/2024 17:18

Magé - Dia de celebração para os estudantes mageenses. No último sábado, 4, a Prefeitura de Magé, por meio da Coordenadoria de Juventude da Secretaria de Governo, realizou a entrega dos cartões do Passe Livre Universitário 2024, na Escola M. Profª Geralda Izaura Ferreira Telles. Ao todo, 200 estudantes com renda mensal de até dois salários mínimos receberam o benefício.



O coordenador da Juventude, Sérgio Oliva, comemorou a entrega dos cartões.



“A gente sabe das dificuldades que os estudantes enfrentam com o translado. Além disso, o impacto é muito significativo na vida dos jovens e, consequentemente, no desenvolvimento da cidade”, afirmou.

Magé entrega passe livre universitário



A estudante Adrielle Dutra, que cursa Direção Teatral na UFRJ, relatou suas experiências:



“Como estudo na Urca, eu gasto mais de R$ 500 com passagem. Então, receber o cartão me ajuda muito, porque vou conseguir investir em materiais e outras coisas que antes eu não conseguia”, contou.



Para Amanda da Silva, estudante de Letras na UFRJ, o cartão é um grande incentivo para a conclusão da graduação.



