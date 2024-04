No dia 27 de janeiro, Alceu Valença sobe ao palco do Costazul com um show repleto de sucessos - Foto: Ilustração

No dia 27 de janeiro, Alceu Valença sobe ao palco do Costazul com um show repleto de sucessosFoto: Ilustração

Publicado 29/04/2024 17:45

Magé - A Festa do Trabalhador será celebrada em grande estilo na cidade. A Prefeitura de Magé, por meio da Secretaria de Cultura, Turismo e Eventos, preparou uma programação especial para o dia 1º de maio, com diversos artistas e homenagens aos servidores. A festa ocorrerá na Avenida Coronel João Valério, no Centro, durante a parte da noite.

A programação começará às 17h com o show de abertura de Fanuel, seguido pela premiação do Funcionário do Ano. Após a homenagem aos servidores, Alceu Valença comandará a festa, que também contará com shows de Serginho Oliva, Anderson Vidal e Rômulo.

"É com muita alegria que estamos realizando mais uma festa para os trabalhadores. Esta bela festa, que faz parte do calendário oficial de eventos da nossa cidade, homenageia a classe trabalhadora, que impulsiona o desenvolvimento socioeconômico de Magé. A festa é uma forma de valorizar e homenagear esses trabalhadores", disse o prefeito Renato Cozzolino.

Esquema de trânsito

A Prefeitura de Magé também preparou um esquema especial de trânsito para otimizar o acesso ao local do evento. A montagem das estruturas na Avenida Coronel João Valério já começou e o trânsito está sendo desviado na altura do Bonfim Futebol Clube para a Rua Professora Hilda Portela. No dia 1 de maio, a via ficará fechada para veículos até o Mageense Futebol Clube, onde será o portal de entrada.

Além da avenida principal, estarão interditadas para veículos as ruas Sebastião Reis, Itaguaí e Antônio Ofreddes (até esquina com a Rua Profª Joaquina Bastos), que serão utilizadas como saídas de emergência. Serão instalados nos arredores do evento 2 postos policias e um posto médico.

O efetivo de segurança contará com 130 agentes e a Secretaria Municipal de Transportes solicitou um reforço na frota de ônibus para ida e volta da população e recebeu uma resposta positiva da empresa que opera as linhas municipais.