Estudantes de Magé participam do prêmio MPT na escolaDivulgação

Publicado 24/04/2024 21:17

Magé - Mais de 11 mil alunos de 38 escolas da rede municipal de ensino de Magé estão inscritos na edição 2024 do Prêmio MPT na Escola, que é uma seleção dos melhores trabalhos literários, artísticos e culturais produzidos por estudante do 4º ao 9º ano das escolas públicas em 3 etapas: municipal, estadual e nacional.

O objetivo da ação, que acontece anualmente, é levar o Estatuto da Criança e do Adolescente para o ambiente das salas de aula desde a primeira infância. Para isso, o MPT na Escola conta com o apoio de toda a comunidade escolar, com foco nos professores, que são os agentes da promoção e sensibilização dos alunos.

“O Projeto MPT na Escola é nosso aliado no combate ao trabalho infantil, promovendo debates dentro das salas de aula e sensibilizando toda a comunidade escolar sobre o seu papel na erradicação do trabalho infantil e na proteção dos direitos da criança e do adolescente. Desenvolver essa atividade por meio da criatividade e expressão livre dos nossos alunos é fantástico, todos os anos nos surpreendemos com os trabalhos apresentados por eles”, disse a secretária de Educação, Sandra Ramaldo.

O prêmio conta com 4 categorias: Conto, Poesia, Desenho e Música. Em 2023, Magé enviou movimentou mais de 6,8 mil alunos. Doze projetos foram finalistas e 2 deles foram vencedores na etapa estadual.

O texto “Confusão”, das alunas Ana Carolina Marque e Ana Maria Cavalcante, da E.M. Horácio da Silva Mello Filho, orientadas pelo professor Fellipe Marinelli, ficou em 2º lugar na categoria Poesia. A aluna Manuella de Freitas, da E.M. Padre Gilmar de Castro, sob a orientação da professora Abigail Silva, ficou em 3º lugar na categoria Conto, com o texto "Isabela: determinação e amor aos animais".