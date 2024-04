Quilombo em Magé recebe primeira edição do 'Samba é Ancestral' - Divulgação

Publicado 18/04/2024 21:51

Magé - O Ponto de Cultura Oni Lewa Njo reali, ou no chão do Terreiro Ogun Alakoro, na sede do Quilombo de Bongaba, recebeu a primeira edição do Samba é Ancestral, com o apoio da Secretaria Municipal de Turismo Cultura e Eventos. O objetivo é resgatar a historicidade do samba, trazendo a origem e os valores. A palavra que que é oriunda do Gongo, o sambe, tornou-se samba no Brasil.

Entre os presentes ao evento: Mestre Cosme de Barra do Pará, Quilombola padrinho do Jongo do Quilombo de Bongaba, o Jongo Quilimbá; o secretário de Turismo Cultura e Eventos de Magé, Bruno Lourenço; a sub Secretária Virginia Reguete; o secretário de Turismo de Guapimirim, Mirim Mário Seixas; e a artista plástica Walbia Cabral.

Na ocasião teve também o desfile da marca Gbogbo Aso, lançando a coleção outono/inverno. O desfile teve a presença da doutora em Filosofia Africana Katiuscia Ribeiro(Ogun Fitore), a Mestre Dany (Osun Ade Biwa), e a Assistente Social Ariane Telles (Iwin Funpe).

"Foi uma iniciativa muito bacana, de resgate da Cultura Original do Samba. Reunimos Historiadores, Filósofos, Pesquisadores, famílias com avós, pais, filhos e netos. Tivemos aniversário e, nos intervalos, apresentação de DJs e roda de jongo", lembrou Pai Paulo de Ogum.