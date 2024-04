Associação dos Amigos Bariátricos vai se reunir em Magé nesta semana - Reprodução

Associação dos Amigos Bariátricos vai se reunir em Magé nesta semanaReprodução

Publicado 15/04/2024 17:43

Magé - Recentemente, um grupo de pessoas obesas se uniu para criar a Associação dos Amigos Bariátricos do Rio de Janeiro. O objetivo dessa iniciativa é pressionar as autoridades a acelerar as cirurgias bariátricas e eliminar as longas filas de espera que têm sido um desafio para muitos pacientes. A próxima reunião do grupo será nesta quarta-feira (17/04), em Suruí - Magé.

A Associação está em contato direto com o Ministério Público, buscando acesso às inscrições e fiscalizando de perto a fila quilométrica de espera por esses procedimentos no Rio de Janeiro. Essa parceria com o Ministério Público é fundamental para garantir transparência e eficiência no processo, além de assegurar que os pacientes recebam o tratamento necessário no tempo adequado.

Essa iniciativa não apenas visa melhorar o acesso à cirurgia bariátrica, mas também levanta questões importantes sobre saúde pública e o direito à saúde para todos. A Associação dos Amigos Bariátricos do Rio de Janeiro está se tornando uma voz significativa nessa luta por uma saúde mais acessível e eficaz para todos os cidadãos.

A Associação terá sede na capital do Rio e subsedes em Duque de Caxias, Magé, Teresópolis e Nova Iguaçu.