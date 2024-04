Magé Futsal disputa primeiro campeonato nacional - Divulgação

Publicado 08/04/2024 23:24

Magé - Pela primeira vez na história da cidade, um time profissional de esporte disputará um campeonato em nível nacional. O Magé Futsal enfrentará o Minas Tênis Clube pela primeira rodada da Copa do Brasil, no Poliesportivo Nelson Ferreira Lima, em Pau Grande, nesta quarta-feira (10), às 20h. A entrada é gratuita.

"Estamos fazendo história no município. O Magé Futsal, embora jovem, vem alcançando patamares elevados. No Rio, já somos um time consolidado, e agora nosso próximo objetivo é disputar mais competições de nível nacional, como a Copa do Brasil e a Taça Brasil, que jogaremos no meio do ano", conta o Secretário de Esporte, Lazer e Terceira Idade, Geilton Camara.

A Copa do Brasil de Futsal é realizada no formato de mata-mata, ou seja, um jogo em casa e outro fora; quem perder está eliminado. Os adversários da chave do Magé Futsal são os times geograficamente mais próximos do Rio, por isso o time está no chaveamento com o Minas Tênis Clube, e quem passar enfrentará a Magnus (SP).

"Estou no Magé Futsal desde o começo do projeto, desde o primeiro dia. Vejo a evolução de tudo, e isso me deixa muito feliz. A Copa do Brasil é uma competição que também vem crescendo, porque ainda é nova, mas agora todos os grandes times do Brasil estão disputando", disse o capitão do Magé Futsal e ex-atleta do Minas Tênis Clube, Bruninho Sarruf.

O jogo de volta será no ginásio do Minas Tênis Clube, e a data ainda será confirmada. Todas as partidas têm transmissão pelo YouTube da Confederação Brasileira de Futebol de Salão.