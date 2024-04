Professoras de creche participam de formação continuada em Magé - Divulgação

Publicado 04/04/2024 17:57

Magé - A primeira creche-berçário de Magé está muito perto de ser inaugurada. E antes de receber os novos alunos, a Secretaria de Educação realizou nesta semana o Programa de Formação Continuada com as professoras que atuarão na unidade. A C.M. Kailon da Silva Paixão, no Parque Paranhos, receberá alunos a partir de 6 meses de idade até 4 anos.



“A formação continuada é um direito do professor e esses momentos foram para que a reflexão desse processo de aprendizagem com as crianças aconteça com o protagonismo do aluno. Nós falamos sobre a prática da sala de aula, as atividades pedagógicas e as propostas do município para a Educação Infantil. As professoras trocaram ideias sobre como aprimorar a nossa prática diária na sala de aula”, explicou Verônica Rocha, que faz parte da Coordenação de Educação Infantil.

A capacitação abordou temas como a implementação do Trabalho Heurístico na Educação Infantil, Desemparedamento das salas de aula e o projeto SEMEAR que aborda a sonoridade, encantamentos e linguagens, movimentação e experiências afetivas e relacionais.



“Nós estamos sendo privilegiadas por sermos pioneiras nesse projeto da creche-berçário, então me sinto honrada em ser uma das professoras da unidade. A capacitação foi maravilhosa, a gente conseguiu absorver bastante conteúdo para levar para o dia a dia com nossas crianças”, disse a professora Jaqueline Malvino.



Projeto-piloto para turma de Berçário



A Secretaria de Educação divulgou um Edital para seleção dos alunos para a nova turma de Berçário, que atenderá crianças de 6 meses a 1 ano e 11 meses. Por sem um projeto-piloto, são ofertadas inicialmente 10 vagas e as diretrizes foram publicadas no edital.



O cadastro de intenção de matrícula será realizado de forma presencial na C.M. Kailon da Silva Paixão nos dias 8 e 9 de abril e as vagas serão preenchidas pelas crianças que possuírem a maior soma das pontuações de prioridade, tiver menor renda per capita e residir em um raio de 3km da unidade. O resultado será divulgado no dia 15 de abril com a convocação para a entrega dos documentos. A efetivação da matrícula deverá ser realizada na unidade no dia 18 de abril.