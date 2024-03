Prefeitura de Magé cria Projeto Protetor Mirim - Divulgação

Publicado 28/03/2024 23:27

Magé - A Prefeitura de Magé através da Secretaria de Agricultura em parceria com a Secretaria de Educação lançou o projeto ‘Protetor Mirim’, que tem o objetivo de conscientizar alunos de escolas municipais de Magé de Magé sobre bem-estar animal, crimes de maus-tratos e abandono, guarda responsável, sobre a existência das zoonoses e os cuidados básicos que devem ser tomados para evitá-las.



No cronograma de ensinamentos, muito aprendizado. Será explorado o fato de que, mesmo sendo crime, os casos de maus-tratos e abandono de animais ainda ocorrem em grande número.

“É com grande alegria que vejo a iniciativa da Secretaria de Agricultura Sustentável e Defesa dos Animais neste projeto. A integração dessas ações nas escolas municipais é crucial, pois não apenas educa, mas planta uma semente de compaixão e amor pelos animais no coração das novas gerações. Este é um passo significativo na construção de uma sociedade mais consciente e defensora. Parabéns ao Secretário Arthur Cozzolino pela visão e dedicação em prol dessa causa”, garante a secretária de educação Sandra Ramalho



Segundo o secretário municipal de Magé, Arthur Cozzolino, os animais são capazes de sensações e sentimentos e precisam ter seus direitos garantidos e as crianças podem garantir um futuro melhor para eles.

“As crianças são o futuro, e nossa visão é que elas tenham a oportunidade de adquirir o máximo de conhecimento no cuidado animal para quando se tornarem adultos tomem posturas e decisões adequadas, e acima de tudo possam levar informações para seus familiares e amigos”, explicou o secretário.



Ainda segundo Arthur, o convívio da criança com animais de estimação pode ter um importante papel para o desenvolvimento infantil em todos os seus aspectos: físico e emocional.



Palestras



Será distribuído material didático e realizada palestras nas escolas municipais, elaboradas e ministradas por uma equipe de médicos veterinários, protetores e amantes da causa animal, explicando e orientando as crianças sobre como agir e cuidar dos seus animais, e até mesmo dos animais em situação de rua. Ao final de cada palestra será entregue a cada aluno um certificado com o título de protetores mirins, visando que no futuro eles se tornem multiplicadores de conhecimento.