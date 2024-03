Defesa Civil de Magé - Gilson da Costa Jr/Divulgação

Defesa Civil de MagéGilson da Costa Jr/Divulgação

Publicado 22/03/2024 22:09

Magé - A cidade de Magé está em alerta por causa das chuvas fortes. Veja abaixo o último boletim divulgado pela Prefeitura, às 21h30, desta sexta-feira, 22.

Maiores índices pluviométricos registrados até o momento em Magé:



171.05 / 24h Jardim Nazareno

155.6mm / 24h Morro do Sertão

150.31mm / 24h Rio dos Cavaleiros

118.93mm / 24h Magé



Foram abertos os pontos de apoio:

• no 1º distrito as escolas municipais Noemia Teixeira dos Santos (Avenida Rotary, 68 - Centro) e Maria Clara Machado (Rua Coronel Macieira, 141 - Centro);

• ⁠no 2º distrito as escolas municipais Francisco Rondinelli (Rua Itambi, s/nº - Jardim Esmeralda); Ruth Taldo França (Av. Othon Linch Bezerra de Mello, 329 - Santo Aleixo) e Evanir da Silva Gago (Tv. Oito de Maio, 173 - Andorinhas);

• ⁠e no 6º distrito a Secretaria de Transportes (Av. Automóvel Clube, 1503 - Limeira), a E.M Geralda Alves (Rua Guarani, 1942) e o Piabetá Esporte Clube - Campão do Piabetá (Av. Roberto Silveira, 499 - Piabetá).



Nenhuma ocorrência grave foi registrada na cidade, apenas pontos de alagamento nos quais a Prefeitura realizará intervenções o quanto antes. Os rios Roncador e Inhomirim transbordaram.



Serra Velha que liga Petrópolis e Magé - interditada



ALERTA AOS MOTORISTAS



O lajedo em Santo Aleixo está em risco de deslizamento. A Rua Malvino Ferreira de Andrade será fechada.



O trajeto deve ser feito pelo Poço Escuro, na Rua Bom Jardim (na Santinha), ponto próximo ao clube independente e Escola Estadual Ruth Taldo.



Pontos de alagamento registrados



- Capela

- ⁠Cachoeira Grande

- ⁠Piabetá

- ⁠Fragoso

- ⁠Rua Guarani

- ⁠Raiz da Serra



Em caso de emergência, recomendamos buscar um local segura e realizar contato com a Defesa Civil através do Disque 199, pelo telefone 2317-0215 ou pelo WhatsApp (21) 99332-5170/(21) 98644-5425