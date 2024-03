Mageenses aprendem sobre produção de própolis e cera em curso - Rômulo Barbosa/Divulgação

Publicado 20/03/2024 21:37

Magé - Oito produtores rurais de Magé participaram do curso de apicultura intermediária, realizado de 18 a 20 de março no CEPAM – Centro de Produção de Mudas Melhoradas. O curso foi oferecido pela Prefeitura de Magé, por meio da Secretaria de Agricultura Sustentável, em parceria com o SENAR – Serviço Nacional de Aprendizagem Rural. O nível intermediário é voltado para a produção de própolis e cera. A instrutora foi a zootecnista Júlia Gazzoni, que falou sobre o conteúdo abordado no curso.

“Geralmente, o apicultor pensa muito na produção de mel, mas, dentro de uma colmeia, conseguimos extrair outros produtos, como a própolis, que é até mais valiosa, e a cera, matéria-prima essencial para a produção do próprio mel. Realizamos esse curso para oferecer mais uma alternativa de renda para esses produtores. Magé, por ser uma área de proteção ambiental, dispõe de muita matéria-prima e pode impulsionar essa produção”, explicou.



Os alunos do curso aprovaram a metodologia aplicada e já planejavam a criação de seus próprios apiários para a criação de abelhas e produção de produtos, como mel e própolis.

“Estou querendo fazer um apiário na minha propriedade com abelhas sem ferrão. Achei o curso maravilhoso. O mercado da apicultura é muito interessante, peguei muitas informações; foi tudo muito bem explicado”, disse a empresária Ana Vera Bargmann.



“Faço um curso on-line pago desde setembro do ano passado, aprendi a fazer tudo com a colmeia, mas apenas na teoria. Com esse curso, pude colocar realmente a mão na colmeia, na prática, e ver como funciona de verdade, e de graça. A experiência foi maravilhosa e agora, além da teoria, tenho a prática para montar meu apiário”, contou Cláudio Mendonça, condutor de ecoturismo.