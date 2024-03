Magé vira exemplo em segurança do trabalho para outros municípios - Divulgação

Magé vira exemplo em segurança do trabalho para outros municípiosDivulgação

Publicado 12/03/2024 20:32

Magé - Magé se destaca como referência em segurança do trabalho, servindo de modelo para diversas cidades, entre elas o município de Macaé. Com seus avanços, a cidade chama atenção pela eficácia de suas políticas públicas.

No início deste mês, representantes da Secretaria de Recursos Humanos de Macaé visitaram Magé com o objetivo de absorver e compartilhar conhecimentos sobre segurança e saúde no ambiente de trabalho. Essa troca visou principalmente compreender a implementação da Lei Municipal nº 2658/2022 e discutir aspectos relevantes do Serviço Especializado em Engenharia de Segurança e em Medicina do Trabalho (SESMT). A visita teve a presença de Fabieni Barcelos e Priscilla Castilho, servidoras públicas que atuam no setor administrativo da prefeitura de Macaé.

Jocelino Cabral, secretário de Administração, destacou os desafios enfrentados para implementar a lei, ressaltando a grande importância da equipe técnica na reestruturação eficaz do SESMT. Segundo ele, a legislação é fundamental para melhorar as condições laborais e garantir a proteção dos trabalhadores.

“Sermos vistos como exemplo é fator muito importante, pois evidencia o compromisso e a eficiência de nossa equipe em aprimorar as condições de trabalho e a segurança dos nossos funcionários”, enfatizou Jocelino.

O Dr. Armindo Corrêa, médico diretor do SESMT de Magé, destacou o papel e as responsabilidades da equipe, demonstrando que as avaliações médicas devem ser realizadas com critério, evitando rotinas desnecessárias. Ele salienta que manter esse equilíbrio representa um desafio constante.

“Nossa equipe do SESMT deixará um legado, melhorando significativamente as condições de trabalho e a segurança dos profissionais em Magé”, afirmou o Dr. Corrêa.

Este intercâmbio entre Magé e Macaé ressalta a importância da colaboração e do compartilhamento de experiências entre municípios, visando promover ambientes de trabalho mais seguros e saudáveis.